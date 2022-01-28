Дістав з сумки пістолет: в Одесі військовий влаштував наліт на магазин

Дістав з сумки пістолет: в Одесі військовий влаштував наліт на магазин

Чоловік визнав свою провину.

В Одесі військовослужбовець скоїв розбійний напад на магазин, забрав з каси 13 тисяч гривень.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Також читайте Пограбування зі стріляниною: у Києві в чоловіка вкрали близько 10 мільйонів гривень

За даними слідства, чоловік скористався тим, що в магазині, крім продавця, нікого не було. Він дістав з сумки пістолет, направив його в спину продавцеві і наказав віддати гроші з каси.

Військовий забрав 13 тисяч гривень, а також прихопив з собою два мобільні телефони, які потім викинув по дорозі додому.

Обвинувачений не заперечував обвинувачення, він також відшкодував збиток потерпілій в повному обсязі. Його засудили до мінімального покарання – тобто без ізоляції від суспільства. Також з нього стягнули понад 600 гривень судового збору.

Новини України: ТСН дізналась ексклюзивні деталі пограбування банку в Києві

Нагадаємо, у Харківській області затримали банду розбійників. Вони приходили до квартир, представлялися поліцейськими й виносили з оселі цінні речі.