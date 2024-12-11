Діставайте теплі шапки і шкарпетки: в Україні знову зміниться погода

Ось такі сюрпризи підготувала нам погода на сьогодні. Синоптики розповіли, що через хмарність та опади 11 грудня дуже погіршиться видимість. А вже за кілька днів в більшості областей очікується ще й похолодання.

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Мокрий сніг та дощ

Здається, зима потроху входить у свої права! Сьогодні погоду в Україні визначатиме циклон із атмосферними фронтами, що принесе вологу та хмарність. Майже по всій країні очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. У західних і північних регіонах 11 грудня можливі ожеледь та налипання мокрого снігу.

"Видимість через хмарність та опади - невисока, через опади на дорогах складно, водії, будьте особливо обережними. Температура повітря і вночі, і вдень крутитиметься поблизу нуля, вдень у південній частині +4+9, в Криму до 9+12 градусів. У Києві у середу очікується дощ, часом мокрий сніг, протягом доби температура повітря близько нуля."

Прогноз погоди на тиждень

Вже 12-го грудня опадів в Україні поменшає, температура повітря трохи знизиться, а впродовж 13-14 грудня в більшості областей України очікується відчутне похолодання до помірних морозів. Краще повитягати товсті шапки, а вдома товсті шкарпетки - знадобляться. Тепліша погода відновиться з 15-го грудня. До слова, прогноз погоди на цей тиждень зробив і метеоролог Ігор Кибальчич. За його словами, найближчим часом погода в нашій країні очікується вологою, часом вітряною, але з аномально високими температурними показниками.

"У середу, 11 грудня, у більшості областей України пройдуть помірні опади переважно у вигляді дощу та мряки, місцями з мокрим снігом. Лише у західній частині переважно без опадів. Подекуди по країні можливі тумани. Вітер змінних напрямків, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +2...+7 °С; у південній частині та у Криму протягом доби +7…+12 °С, у Карпатах -2…-7 °С."

У четвер, 12 грудня, вночі у більшості областей очікується невеликий дощ із переходом у мокрий сніг, вдень опади збережуться лише на сході та у Приазов'ї. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -1…+4 °С, на крайньому півдні місцями +5…+7 °С. А у п'ятницю, 13 грудня, очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.Температура повітря в нічний час становитиме 0...-5 °С, у Карпатах -7...-12 °С; вдень -3...+2 °С. На вихідних погода буде такою:

"У суботу, 14 грудня, в Україні утримається погода без опадів, лише вдень у Карпатах та на Закарпатті очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...-6 °С, у східній частині та у Карпатах -5...-10 °С; вдень -1...+4 °С, на півдні +5...+7 °С. У неділю, 15 грудня, в Україні очікується нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, із переходом на західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 °С, вдень +1...+6 °С, на півдні та у Криму +5...+10 °С."

Де вже засніжило

Нагадаємо, що днями низку регіонів України рясно засніжило. Багато снігу випало у Києві, Львові та на Прикарпатті. Це створило зимову казку, але також призвело до небезпечних метеорологічних умов. Зокрема 10 грудня у Києві на очищення доріг залучили 233 одиниці спецтехніки та 143 працівники, а також попередили про налипання мокрого снігу та ожеледицю.

До слова, сьогодні впродовж доби в Києві також очікується ожеледь та налипання мокрого снігу. Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у разі ожеледиці дотримуватися наступних порад:

"Знизити швидкість руху, дотримуватися дистанції та відмовитися від різких маневрувань; при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму; вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі."

Пішоходам необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора. Але краще дотримуватись цих порад не лише тоді, коли засипе снігом)

Якою буде погода у грудні

Тим часом метеорологи розповіли, що цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою. Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. Перша декада місяця пройде під впливом малорухомих процесів, проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи.

У цей період, за даними Ігоря Кибальчича, температура повітря перевищить норму приблизно на 2-6 градусів, а потім значно похолоднішає:

Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові умови настануть не повною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 °С.

Яким буде січень та лютий

Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні -5°C. Найтепліше буде 31 січня з температурою +7°C, найхолоднішим днем буде 25 січня, от тоді і вдарять морози до -18°C. Проте снігопадів можна не чекати, синоптики кажуть, що опадів в січні також буде небагато, в основному їх варто чекати у період з 8 по 24 січня.

А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0°C. І якщо грудень навпаки буде теплішим ніж минулого року, майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 на 4°C. На півдні країни й на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною — +1... -2˚С градуси й вище, а на північному сході до -3…-4˚С градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато.

Що вдягати, аби не мерзнути

Взимку важливим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Варто дотримуватися принципу багатошаровості. Тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які " rel="follow">точно допоможуть зігрітися.

Нагадаємо, в Україні 11 грудня буде волога та хмарна погода через вплив циклону та атмосферних фронтів. На заході та півночі можливі ожеледь та налипання мокрого снігу.

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