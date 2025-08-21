Дітей без щеплень не пускатимуть до школи: подробиці від МОЗ

Школа / © Unsplash

У разі загострення епідемічної ситуації школи в Україні матимуть право не допустити учнів без обов’язкових щеплень до занять у класі. Такі дії передбачені законами «Про освіту» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Яка альтернатива

За його словами, школярі без вакцинації не залишаться без освіти — їм можуть запропонувати дистанційний формат навчання. Обмеження діятимуть до моменту отримання необхідних щеплень або стабілізації епідситуації.

«Спалах починається тоді, коли кількість невакцинованих дітей становить понад 5% серед популяції чи колективу. Школа, де рівень охоплення вакцинацією сягає 95%, є умовно безпечною», — наголосив Кузін.

В чому причина такого рішення

Він пояснив, що в середньому 2–3% дітей не отримують щеплень через медичні протипоказання. Проте небезпека зростає, коли батьки свідомо відмовляються вакцинувати дітей через недовіру або брак інформації.

«Хочу нагадати спалах кору 2017–2018 років, коли багато дітей загинули через ускладнення — корові енцефаліти чи інші стани. Кір — небезпечна інфекція, проти якої потрібно захищатися. Такі обмежувальні заходи є елементом безпеки у шкільному середовищі», — підкреслив Кузін.

Як вберегти дитину від кору

Найефективніший засіб — щеплення.

За календарем, першу дозу КПК дитина має отримати в 1 рік, другу — у 6 років. Якщо батьки пропустили щеплення, важливо надолужити його якомога швидше.

Дві дози вакцини КПК забезпечують високий рівень захисту — до 97%.

Якщо дитина контактувала з хворим, треба зробити щеплення терміново — в жодному регіоні країни немає дефіциту вакцини. Поки щеплення не отримано, рекомендується уникати відвідування громадських місць, шкіл та дитсадків для зниження ризику зараження.

ЮНІСЕФ наголошує: лише глобальне охоплення вакцинацією на рівні 95% стримає масштабні епідемії кору.

Нагадаємо, в Україні протягом року кількість випадків кору зросла більш ніж удесятеро. Найбільшу небезпеку ця інфекція становить саме для дитячих колективів. Як наголосив головний санітарний лікар Ігор Кузін, кір є однією з найзаразніших хвороб: дев’ятеро з десяти невакцинованих дітей, які контактують із хворим, неминуче інфікуються.

Нині в країні офіційно зафіксовано майже 1200 випадків захворювання, з яких близько 900 — це діти до 17 років. Для порівняння: торік було лише 70.

За словами Кузіна, кір особливо швидко поширюється у замкнених дитячих колективах — школах і класах, де діти постійно контактують між собою. Рівень охоплення вакцинацією від кору, паротиту та краснухи залишається критично низьким — лише 44% за необхідних 95%. Найгірша ситуація спостерігається у Київській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Посадовець також нагадав про небезпеку інших інфекцій, зокрема поліомієліту та дифтерії. Так, на Закарпатті нещодавно вдалося ліквідувати спалах поліомієліту, на що разом із ВООЗ знадобилося майже три роки.

Кузін звернув увагу, що недовіру до вакцинації посилювали деякі релігійні громади, зокрема церква Московського патріархату. Це суттєво вплинуло на низький рівень щеплень серед населення.

«Кір і надалі залишається головною загрозою для дітей в Україні. Щеплення потрібно робити якомога швидше, адже лише за умови охоплення щонайменше 95% можна уникнути повторних спалахів як у школах, так і на рівні регіонів», — підсумував заступник міністра.