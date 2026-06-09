Дітей без щеплень не пустять до шкіл та садочків: в Україні готують новий закон

Щеплення / © Associated Press

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В Україні пропонують кардинально оновити правила захисту населення від інфекційних хвороб. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15286, який має повністю замінити чинний закон 2000 року та привести систему у відповідність до ухваленого раніше Закону «Про систему громадського здоров’я». Документ передбачає повне перезавантаження системи профілактики та суттєве посилення контролю за вакцинацією.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Без щеплення — табу на очне навчання

Найбільш резонансна норма законопроєкту стосується відвідування освітніх та оздоровчих закладів. Діти, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем, не зможуть відвідувати заклади освіти, а також дитячі табори відпочинку.

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Для зарахування дитини обов’язково знадобиться медична довідка або витяг з ЕСОЗ із підтвердженням відсутності протипоказань та наявності всіх необхідних вакцин.

Коли можливі винятки?

Допуск невакцинованої дитини до колективу дозволять лише у разі наявності тимчасових чи постійних медичних протипоказань, підтверджених лікарем. За умови благополучної епідситуації остаточне рішення прийматиме лікарсько-консультативна комісія (ЛКК).

Нові повноваження МОЗ та цифровізація відмов

Законопроєкт суттєво розширює повноваження Міністерства охорони здоров’я. Відомство одноосібно визначатиме:

перелік інфекцій, яким можна запобігти вакцинацією;

перелік обов’язкових щеплень за віком, станом здоров’я чи залежно від епідемічної ситуації;

календар профілактичних вакцинацій.

Важливе нововведення — тотальний цифровий облік. Усі дані про проведені щеплення, а також офіційні відмови від них медики будуть зобов’язані вносити до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Якщо пацієнт або його батьки відмовляються від вакцинації, цей факт фіксуватиметься письмово або через офіційний акт.

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Хто платитиме за вакцини?

Документ чітко розділяє фінансування імунізації:

За кошти держбюджету купуватимуть вакцини для обов’язкових щеплень за віком та для профілактики сказу. Для громадян вони будуть безоплатними.

За кошти місцевих бюджетів фінансуватимуть щеплення за епідемічними показаннями, станом здоров’я або в межах регіональних програм, які органам місцевого самоврядування дозволять розробляти самостійно.

Посилення контролю та кримінальна відповідальність

Окрім нових обов’язків для освітян (які мають ізолювати хворих дітей та повідомляти медиків), готують жорсткі санкції для порушників.

Кабмін уже отримав доручення протягом шести місяців після ухвалення закону підготувати зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення. За порушення законодавства у сфері захисту від інфекційних хвороб передбачатиметься юридична відповідальність.

Раніше ми писали про те, чи може вакцинація спричинити аутизм у дитини.

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