Дітей і зятя Трампа хочуть викликати до суду: що відомо про справу

Діти Трампа і Трамп / © Фото з відкритих джерел

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Британська корпорація BBC звернулася до суду з проханням дозволити викликати на допит двох старших дітей президента США Дональда Трампа. Йдеться про Дональда Трампа-молодшого та Іванку Трамп, а також його зятя — Джареда Кушнера.

Про це повідомляє The Guardian.

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Відповідне клопотання мовник подав у п'ятницю, 14 серпня. BBC хоче отримати свідчення родичів Трампа та документи, пов'язані з подіями 6 січня 2021 року, коли прихильники президента штурмували Капітолій США.

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Через що Трамп судиться з BBC

Дональд Трамп подав позов проти BBC у грудні 2025 року через документальний фільм «Трамп, другий шанс?», який вийшов у 2024 році.

Президент США звинуватив мовника в наклепі. На його думку, у стрічці неправильно змонтували фрагменти його промови від 6 січня 2021 року, створивши враження, що він безпосередньо закликав своїх прихильників атакувати Капітолій.

BBC у межах захисту хоче встановити, зокрема, яким був намір Трампа під час тієї промови, як її могли сприймати слухачі та якої шкоди могли завдати оприлюднені матеріали.

Що хоче з'ясувати BBC у родичів Трампа

Юристи мовника стверджують, що Дональд Трамп-молодший, Іванка Трамп і Джаред Кушнер можуть володіти важливою інформацією про події 6 січня.

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Зокрема, йдеться про спроби Трампа переконати тодішнього віцепрезидента Майка Пенса не засвідчувати результати президентських виборів 2020 року.

BBC також заявляє, що Джаред Кушнер міг допомагати готувати заяву Трампа із засудженням насильства в Капітолії.

У судових документах адвокати BBC наголошують, що родичі президента можуть знати деталі, які допоможуть оцінити контекст промови та її наслідки.

Чому BBC не могла вручити повістки

За даними судових матеріалів, раніше BBC не змогла вручити повістки Іванці Трамп, Дональду Трампу-молодшому та Джареду Кушнеру.

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Родичі президента перебувають під охороною Секретної служби США, що ускладнило спроби британського мовника вручити їм документи.

Зокрема, BBC намагалася вручити повістки Іванці Трамп і Джареду Кушнеру біля їхнього будинку у Флориді, однак правоохоронці перешкодили цьому.

Тепер британський мовник просить суд надати дозвіл на офіційний виклик родичів Трампа та отримання від них свідчень у справі про позов президента США.

Раніше ми писалии, що Трамп подав до суду на американський телеканал CBS через інтерв’ю Камали Гарріс у програмі «60 Minutes» та вимагає $10 млрд компенсації. Його команда звинувачує мовника в упередженому редагуванні інтерв’ю, яке нібито могло вплинути на думку виборців на користь Гарріс. Приводом стала різниця між відповідями Гарріс, які транслювалися в ефірі та були показані в іншій версії інтерв’ю. Трамп також вимагає оприлюднити повний невідредагований запис розмови. У CBS назвали позов «абсолютно безпідставним» і заявили, що захищатимуться в суді.

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