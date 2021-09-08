"Дітей не кину": батько трьох сиріт у Світловодську ледве зводить кінці з кінцями, а винуватиця ДТП вийшла із СІЗО

"Дітей не кину": батько трьох сиріт у Світловодську ледве зводить кінці з кінцями, а винуватиця ДТП вийшла із СІЗО

Жінку, яка влаштувала смертельну ДТП, випустили під заставу.

У Світловодську Кіровоградської області випустили з-під варти під заставу в 340 тисяч гривень 28-річну Тетяну Вишневську. Жінка 1 вересня влаштувала смертельну аварію. Її Mazda на швидкості вилетіла на парковку біля торгового центру і врізалася в стіну, внаслідок чого загинула мати трьох дітей Марія Хівренко.

У той день Марія з чоловіком Олександром повинні були відвести старшого сина в 1-й клас. Однак трапилася трагедія.

Про це пише OBOZREVATEL.

На суді Вишневська плакала і говорила, що їхала дорогою та побачила їжачка, тому вирішила його об'їхати. А з автомобілем нібито щось сталося. Хоча очевидці ДТП казали, що машина мчала на шаленій швидкості.

Як живе родина після трагедії

Чоловік загиблої Олександр досі не знайшов у собі сили пояснити дітям, що сталося з їхньою мамою.

"Я не знаю, як їм про це сказати", – зазначив чоловік.

Наразі він оформляє документи на опіку над дітьми та на допомогу. Що стосується фінансових питань, то, як кажуть знайомі, сім'ї доводиться дуже туго.

Маленького Богданчика Маша годувала грудьми. Тепер його перевели на штучне вигодовування.

За словами Олександра, харчування дітям вони купували на допомогу, яку виділяє держава на народження дитини. Деякий час малюка не виносили на вулицю, оскільки сильно похолодало, а теплих речей ще не було. Допомагали друзі.

Давати раду з трьома дітьми чоловікові допомагає його літня мама. Наразі він оформляє декретну відпустку, щоб бути з дітьми вдома.

"Я дітей у жодному разі не кину", – каже батько.

Що стосується підозрюваної в смертельній ДТП, то її родич вийшов на зв'язок, проте поки конкретної допомоги родині загилої Марії ніхто не надав. За його словами, щоб заплатити заставу, вони нібито заклали автомобіль.

Також Олександру потрібна юридична допомога, щоб вести судові справи, але грошей на адвокатів у сім'ї немає.

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