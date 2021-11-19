"Дітей позбулася, як непотребу, а співмешканця залишила": матері, яка покинула 9 дітей під міськрадою у Кривому Розі, збирають документи

"Дітей позбулася, як непотребу, а співмешканця залишила": матері, яка покинула 9 дітей під міськрадою у Кривому Розі, збирають документи

Жінка жодного дня ніде не працювала і не знайшла часу зібрати пакет документів.

У Кривому Розі мати-зозуля залишила своїх 9 дітей з речами і свідоцтвами про народження під будівлею міськради. Як вона сама пояснила, їй перестали виплачувати виплати і не стало за що жити.

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Як повідомили ТСН.ua у службі у справах дітей виконкому Криворізької міськради, наразі жінці допомагають зібрати документи.

"Зараз Служба у справах дітей пише листи у кілька інстанцій, щоб надали необхідні довідки жінці, щоб вона змогла оформити пакет документів на отримання виплат", - розповіла ТСН.ua головний спеціаліст Служби у справах дітей виконкому Криворізької міськради Юлія Єланцева.

Зараз покинуті діти перебувают у Центрі реабілітації у Кривому Розі.

Як стало відомо ТСН.ua з власних джерел, 34-річна мати 9 дітей жодного дня ніде не працювала. Весь цей час вона жила за рахунок cоцвиплат. Щойно перестала їх отримувати, зібрала речі дітей і їхні свідоцтва про народження і привела під стіни міськвиконкому і тут залишила, а сама пішла зі співмешканцем, який , за словами нашого співрозмовника, має 2 судимості.

"Дітей позбулася, як непотребу, а співмешканця залишила. Говорити про те, що в неї не було часу зібрати потрібні документи - дивно. Оскільки вона ніде не працює і в часі необмежена", - прокоментувало ситуацію ТСН.ua джерело.

Сама ж жінка в усьому звинувачує Службу у справах дітей Широківського району, де їй перестали нараховувати виплати, оскільки вона офіційно нерозлучена, а для оформлення паперів має бути довідка про доходи чоловіка, яку вона не надала.

Бабуся дітей стверджує, що родина влізла у кредит розміром 11 тисяч доларів, щоб придбати житло, і зараз виплачує борг.

"Вона дітей не викинула, а привезла до міськвиконкому просити про допомогу", - говорить 59-річна бабуся 9 дітей Ірина Василівна.

Бабуся поскаржилася, що матір дітей не пускають їх провідати у Центрі соціально-психологічної реабілітації. У Центрі пояснюють відмову карантинними вимогами.

Нагадаємо, що багатодітна мати, яка залишила 9 дітей під мерією вважає, що їх прогодує держава.

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