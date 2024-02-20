Дітей ухилянтів хочуть позбавити права вступати до ВНЗ: депутат пояснив

Народний депутат Вадим Івченко вважає, що чоловіки, які ухиляються від військового обліку, мають нести відповідальність у вигляді позбавлення деяких державних послуг.

Нардеп Вадим Івченко вважає, що покарання за ухилення від мобілізації має нагадувати штрафи за порушення правил дорожнього руху, коли людина отримує покарання за порушення закону про військовий облік. Це може бути, зокрема, право дітей ухилянтів вступати до ВИШів.

Про це Івченко розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"Блокування рахунків? Ні. Можна інші знайти заходи. Людину залишити без грошей, щоб вона десь помирала, це неправильно. Але інші заходи мають бути. Ви ж як водій штрафи отримуєте. Тут те ж саме: якщо ви не дотрималися закону про військовий облік, то маєте нести відповідальність", - вважає нардеп.

Він припускає, що покаранням у такому разі може бути обмеження в отриманні деяких державних послуг.

"Політичне керівництво пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов’язок, захищати Батьківщину і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах. Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ВНЗ", - припускає нардеп.

Він також відповів на закиди про те, що такі покарання вважаються неконституційними.

"А скажіть, конституційно, коли ви маєте захищати свою державу, а ви не приходите в центри комплектування, не оновлюєте свої дані і не стаєте на військовий облік? Всі чоловіки в Ізраїлі стоять на військовому обліку. І у нас також всі мають стояти на обліку. Це не означає, що вони обов’язково будуть на "нулі" чи на війні. Але на обліку ти маєш стояти. Держава має знати, розраховувати на тебе чи ні. Це нормальний процес", - сказав депутат.

Нагадаємо, Вадим Івченко також розповів, що Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію у другому читанні 22 або 23 лютого – до чергової річниці російського вторгнення.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко раніше повідомляв, що ухвалення законопроєкту про мобілізацію в Україні знову відклали — тепер документ планують розглянути лише на початку березня.

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