Дітей – в інтернат, батьків – на фронт: у гімназії Чернівців спалахнув скандал з поліцейською та директоркою

Батьки розповіли, що їхні діти пережили великий страх і тепер бояться йти до гімназії.

У Чернівцях спалахнув скандал в одній з гімназій: працівниця ювенальної поліції лякала дітей інтернатом, СІЗО, штрафом їхніх батьків і погрожувала, що батьків відправлять на фронт. Батьки поскаржилися на правоохороницю і керівництво гімназії до поліції. Вони також вимагають звільнення директорки навчального закладу.

Першою про інцидент повідомила мама одного з учнів гімназії Інна Козуб на своїй Instagram-сторінці.

Що відомо про скандал у гімназії в Чернівцях

Козуб у своєму дописі вказала, що інцидент стався 6 березня в гімназії №5 "Інтеграл". За словами жінки цькування, погрози та залякування пережили діти, яким по 10-11 років.

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"Директор з класним керівником викликали на бесіду з малолітніми дітьми без відома та дозволу батьків (саме нашого 5-В класу) представницю поліції, яка принижувала дітей, заставляла їх до виконання фізичних вправ: присідання та стояння в планці, а якщо дитина не могла стояти, її знизу били ногою в живіт. Про залякування словесне взагалі мовчу. Перейшовши всі людські норми розуміння, 10-річних дітей принижували, на їх сльози – відповідь "не реви, ти – мужик, ти, як тряпка", – йдеться в повідомленні чернівчанки.

"Пані поліцейська дуже цікавилась заробітною платою батьків, залякувала, що вона має право виписати штрафи і вони (діти) "жерти не будуть мати що місяць". За цим всім спостерігали дорослі в лиці класного керівника, і саме основне та шокуюче – шкільного психолога!!" – заявила Козуб.

Вона зазначила, що дітей залякували інтернатом, колонією, СІЗО, перевіркою домівок працівниками поліції на придатність їхніх батьків до військової служби. Школярі пережили страх. Син жінки розповів, що діти боялися дихати і всі сиділи зі сльозами на очах.

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"Дійде через біль у руках і ногах" – аудіозапис інциденту в гімназії

Водночас 6 березня в одному з місцевих пабліках Чернівців був опублікований допис про те, що під час бесіди щодо поведінки у школі представниця ювенальної поліції кричала на дітей та погрожувала їм.

Згодом у пабліку виклали аудіозапис частини розмови. На ньому чутно, як, ймовірно, поліцейська кричала на одну з учениць та змушувала її присідати, бо дівчина "не знає, що таке додаток". Коли учениця відмовилася присідати через біль у ногах, жінка сказала їй після уроків зайти до кабінету з батьками.

На записі також чути, як жінка кричить на дітей через розпущене волосся: "Ви мене як побачили, одразу треба було зав’язувати "патли". Вона також критикувала одяг дітей і казала: "Будете присідати всі мільйон разів".

"Якщо до вас не доходить через слово, коли вас просять, то дійде через біль у руках і ногах. У нас територія велика, прибирати є за ким", – чутно на аудіозаписі.

Що розповідають інші батьки

Мама восьмикласника Олена в коментарі "УП. Життя" розповіла, що перша бесіда поліцейської з дітьми відбулася ще 4 березня.

"Про зустріч з поліціанткою батьків попередньо не повідомили. Після зустрічі син розповів, що правоохорониця почала залякувати дітей: мовляв, їх віддадуть у дитячий будинок, а батьків – відправлять на фронт. Були й інші погрози, як-от те, що через погані оцінки на дітей складуть протоколи. Син дуже переживав, погано спав напередодні другої зустрічі, що відбулась у середу, 6 березня", – розповіла мама учня гімназії "Інтеграл".

За словами Олени, грубість і хамство щодо дітей проявляються навіть на уроках, а викладачі ставляться до учнів вкрай зневажливою. Тож діти не мають бажання навчатися та отримують погані оцінки.

"Коли я почула аудіо тої зустрічі з поліціанткою, була шокована. У класі крім неї ще була директорка та класна керівничка, але жодна із них не заступилася за дітей. Представниця ювенальної поліції поводилася грубо, кричала, ставила запитання зі шкільної програми, а якщо дитина не могла відповісти – змушувала присідати певну кількість разів. На мою думку, питання цієї поліціантки не є сферою її компетенції", – зауважила Олена.

Вона додала, що син усіляко намагався уникнути цієї "виховної" розмови з представницею поліції. Він навіть просив забрати його з уроків через головний біль.

"Але ж це не тільки наш клас вчора постраждав. Така ж "виховна бесіда" поліціантки відбувалась із трьома п'ятими класами. Там вчаться діти 9-10 років, а вони ж ще навіть не підлітки. Ці учні просто боялись і плакали", – повідомила жінка.

Вона наголосила – батьки дуже сподіваються, що цей інцидент не "замнуть".

Гімназія "Інтеграл" у Чернівцях / Скриншот з відео

Як на інцидент відреагували батьки та директорка гімназії

Козуб зазначила, що батьки школярів миттєво відреагували на інцидент. Але вони були шоковані відповіддю, яку отримали від директорки гімназії Віри Сопетик. Вона повідомила, що "це профілактична робота з дітьми".

"Ця профілактична робота призвела до порушення психологічного стану дітей, боязні йти до школи, половина дітей боялись прийти додому після уроків, бо їх мали забрати в інтернат", – повідомила мама одного з учнів.

Вона наголосила, що ця ситуація порушує всі права дітей.

Жінка додала, що така ж бесіда відбулася і зі старшокласниками. Після неї шокувальні аудіозаписи "розлетілись всіма групами".

За словами Козуб, батьки не розуміють, як така ситуація могла статися "в наш час, коли ми вчимо дітей, "що їх ніхто не може принижувати та знущатись, що вони мають право голосу та повинні вміти відстоювати свої кордони" – це теза з програми нової української школи, за якою ми вчимось".

"Тобто всі 4 роки перший вчитель розповідала їм про їх права, які були знищенні вщент незрозумілою жінкою з поліції, яка була навіть не в формі!" – резюмувала мама учня.

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Батьки вимагають звільнити директорку гімназії

"Суспільне" із посиланням на начальницю управління освіти Ірину Ткачук повідомило, тепер понад 100 батьків учнів гімназії №5 "Інтеграл" вимагають звільнити директорку через дії поліцейської. Так, 7 березня батьки прийшли до гімназії з вимогами від управління освіти відсторонити директорку від виконання обов'язків, а згодом звільнити її.

Як заявив батько шестикласника Олександр, поведінка поліцейської та директорки може вплинути на психологічний стан дітей.

"Дитина може мати психологічну травму. Я вважаю, що це не є нормальним. Якщо дитина не знає, що таке прикметник, то її треба навчити, а не говорити їй, щоб присідала 40 чи 100 разів. Такою була поведінка поліцейської – це чути на записі. Директорка працює понад 30 років, у неї мають бути навички спілкування з дітьми", – розповів Олександр.

А восьмикласниця Анна розповіла про упереджене ставлення до її класу. Так, вчителі іноді відмовлялися проводити уроки. Дівчина розповіла, що 4 березня поліцейські перевіряли рюкзаки учнів. Водночас правоохоронці були без форми та не показали жодного документа.

"У середу почали опитувати. За одну неправильну відповідь ми присідали 10 разів. Я не присідала, бо була хвора. Один хлопець простояв у планці 10 хвилин, поки ніхто не відповість правильно", – розповіла Анна.

Управління освіти проведе перевірку

Ткачук повідомила, що зараз в управлінні освіти консультуються з юристами про те, чи можна відсторонити директорку від посади на період службового розслідування.

"Є ймовірне порушення прав дітей. Я впродовж трьох годин розмовляла з батьками. Вони кажуть, що побоюються за життя та здоров'я дітей, якщо вони будуть перебувати в закладі. Це їхня позиція", – сказала начальниця управління освіти.

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Водночас вона досі не змогла обговорити ситуацію з керівництвом гімназії, оскільки директорка відповідає, що повинна бути на уроках.

"Я зачекаю, щоб з нею поспілкуватися, бо хочу почути також і її сторону. Також будемо звертатися від управління освіти до правоохоронців, щоб вони кваліфіковано оцінили дії та вчинки, які вчора відбулися у закладі", – повідомила Ткачук.

Директорка гімназії заявила про скарги вчителів на поведінку учнів

Директорка гімназії Віра Сопетик розповіла "Суспільному", що виховні бесіди з поліцією були організовані для учнів 5 та 8 класів у зв’язку з відповідними записками класних керівників. Зокрема, один з вчителів скаржився на неодноразове приниження з боку учнів. Йшлося про погану поведінку або відсутність дітей на уроках, про образливу лайку.

"Діти приходять на уроки без домашніх завдань, зошитів та підручників. Спільні збори з батьками не дали результатів. Батьки вірять дітям, що їм не дають домашніх завдань, й що іноді вчителів не було на уроках. Одна мама нам сказала: "Що я можу з ним зробити? Робіть, що хочете", – розповіла Сопетик.

Директорка гімназії "Інтеграл" Віра Сопетик / Скриншот з відео

Директорка також розповіла, що була частково присутня на одній із зустрічей дітей з правоохоронцями. За її словами, коли побачила як діти присідають, сказала їм зупинитися, але це зробили не всі. Сопетик стверджує, що дітей не принижували і насилля не було. Директорка гімназії також вважає, що підстав для її звільнення немає.

"Якщо їх змусили поприсідати, не бачу у цьому нічого страшного. Вони на фізкультурі так само бігають і присідають. Не бачу великої провини, щоб писати заяву на звільнення. Маємо знайти порозуміння з батьками. Ми хочемо допомогти їм виховати гідних людей, але обов'язок батьків – подивитися, з чим дитина йде до школи", – сказала Сопетик.

Правоохоронці почали розслідування

В ГУ Нацполіції в Чернівецькій області повідомили, що під час моніторингу соцмереж ввечері 6 березня правоохоронці виявили допис щодо можливих неправомірних дій поліцейської відносно учнів одного із навчальних закладів міста. За інформацією, яка була поширена у дописі, одразу було розпочато ретельну перевірку.

Керівництво обласної поліції за фактом інциденту призначило службове розслідування, за результатами якого буде ухвалене відповідне рішення щодо поліцейської.

Там додали, що 7 березня до Чернівецького райуправління поліції надійшли звернення від батьків дітей щодо можливих неправомірних дій керівництва навчального закладу та працівниці поліції. Наразі триває перевірка інформації, викладеної у дописі та у звернені батьків.

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