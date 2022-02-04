"Дітей в мене не буде, видалили усі органи": у Мелітополі 27-річна дівчина звинувачує лікарку, що вчасно не діагностувала в неї рак

"Дітей в мене не буде, видалили усі органи": у Мелітополі 27-річна дівчина звинувачує лікарку, що вчасно не діагностувала в неї рак

Дівчина 1,5 року лікувалася, але онкозахворювання лікарка в неї не побачила.

У Мелітополі Запорізької області у 27-річної жінки вчасно не виявили рак, через це пішли метастази. Жінці зробили операцію, видалили органи малого таза і тепер вона не зможе мати дітей, про яких вони з чоловіком мріяли.

Своєю історію жителька Мелітополя поділилася в соцмережах.

"Мені 27 років. Я не народжувала. Планували з чоловіком першу дитину. Готувала організм до вагітності. Нічого не виходило. За півтора роки лікарка тричі мене госпіталізувала і ставила діагноз "апоплексія яєчників. Робила купу УЗД, здавала купу аналізів і тільки через 1,5 роки лікування вона сказала здати аналізи на рак, прийшли результати S100. Вона сказала: "Все нормально" і дала направлення в онкодиспансер Запоріжжя. Говорить: "Там тобі зроблять маленьку лапароскопію". В результаті в мене рак", - розповідає жінка.

За її словами, у неї діагностували 3 стадію раку, а метастази пішли навіть у шлунок.

"Мені зробили полосну важку операцію. Лікарі сказали, що за 2 місяці рятувати не було б кого. Попереду довге і серйозне лікування. Дітей в мене не буде, видалили усі органи", - говорить дівчина.

Вона звинуватила лікарку у халатності і в тому, що позбавила її радощів материнства.

У медичному центрі, де працює лікарка-гінекологиня, про яку йде мова, ТСН.ua повідомили, що нарікань збоку пацієнтів на її роботу ніколи не було.

"Ольга Борисівна в нас працює вже понад 8 років. Скарг на неї з боку пацієнтів ніколи не було", - розповіли ТСН.ua у медичному центрі.

Нагадаємо, що реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні, де помер дворічний Давид, спалахнув скандал. Батьки хлопчика розповіли, як сталося трагедія, вони у смерті дитини звинувачують медиків, які нібито невчасно надали допомогу.

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