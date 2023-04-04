Дітей виносили на собі: поліцейські оприлюднили відео з Краматорська після прориву дамби

У місті підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях.

Разом з іншими екстреними службами у Краматорську Донецької області, де прорвало дамбу, внаслідок чого є затоплені приватні будинки, працювали й патрульні. Загалом було залучено близько 30 інспекторів. Декілька екіпажів зупинилися неподалік, аби обмежити цивільним доступ до місця події, інші ж приєдналися до рятувальної операції.

Відео з міста оприлюднила Патрульна поліція Краматорська та Слов'янська.

"У воді поліцейські пробиралися до будинків та на руках виносили людей та тваринок, які теж опинилися у водяній пастці: когось виводили під руки, когось вивозили автівкою, когось — транспортували на човні, дітей довелося виносити на собі", — розповідають рятувальники.

Інспектори допомогли врятуватися 28 громадянам та 10 тваринам. Вивезено автівкою до більш безпечних місць 35 осіб та 5 собак. Ще 13 осіб направлено до Пункту Незламності.

Нагадаємо, на одному зі ставків у Краматорську частково зруйновано водоскидний шлюз, тому відбулося неконтрольоване скидання води — підтопило близько 260 будинків на 30 вулицях.

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