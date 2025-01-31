Дітей ввели у штучну кому: що відомо про потерпілих через приліт БпЛА в будинок в Сумах

Внаслідок "прильоту" російського безпілотника в багатоповерхівку міста Суми кількість постраждалих зросла до 13 осіб. Серед них є двоє дітей, які перебувають у штучній комі.

Про стан потерпілих та останні новини з Сум, розповіли в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Зазначається, що 8-річна Варя та 17-річний Денис перебувають у важкому стані. Лікарі ввели їх у штучну кому, щоб зберегти життя. Втім, жодних прогнозів медики не дають.

З-під завалів вчора ввечері дістали тіло матері дівчинки Варі. Також постраждав її дідусь - він перебуває у лікарні з переломами ніг. Загалом загинуло дев'ять мешканців будинку.

Відомо, що мешканців будинку, чиї квартири вціліли, пускають до квартир поступово і під наглядом рятувальників, бо є загроза обвалу плит. Адже цей будинок панельний. Російський "Шахед" повністю зруйнував 9 квартир.

Нагадаємо, вночі проти 30 січня росіяни вдарили "Шахедом" по десятиповерхівці у Сумах. Було зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів.Серед загиблих аж три подружжя – 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік і його 61-річна дружина. Також загинули 64-річний та 63-річний чоловіки і 37-річна жінка.

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