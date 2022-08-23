Дітей залишили в машині на 8 годин, а батьків відправили на фільтрацію: з Мелітополя стає важче виїхати

Виїхати з окупованих росіянами територій Запорізької області стає важче.
Мер Мелітополя Іван Федоров каже, що росіяни влаштовують фільтрацію і забирають батьків від дітей на кілька годин. За його словами, загарбники познущалися з молодої сім'ї, яка виїжджала з окупації з двома малолітніми дітьми.
Про це Федоров в ефірі телемарофону, повідомляє "24 канал".
"Сім'ю з двох дітей, чоловіка та жінки, зупинили. Чоловіка та жінку посадили в клітку (відправили на фільтрацію - Ред.), а двоє малолітніх дітей віком чотирьох та шести років вісім годин сиділи в машині самі", - розповів Федоров.
Фільтрація відбувається в бік анексованого Криму. За словами Федорова, таку ж фільтрацію окупанти хочуть запровадити у Василівці Запорізької област. Там вони теж хочуть побудувати клітку й пропускати лише місцевих жителів.
Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти роблять аналіз ДНК та беруть відбитки пальців у зрадників. Кілька працівників жіночої колонії перейшли на бік окупантів та отримали російські паспорти.
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