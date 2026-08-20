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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Дітей залишили без батька після смерті матері: скандальна історія мобілізації

Діти 2019 та 2022 років народження після мобілізації батька майже два місяці жили у бабусі, переживаючи стрес.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Батька двох малолітніх дітей, який після смерті їхньої матері залишився єдиною людиною, здатною повноцінно ними опікуватися, у травні мобілізували до ЗСУ. Лише після втручання Офісу омбудсмана чоловіка звільнили з військової служби за сімейними обставинами.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у дописі у Facebook.

За словами Лубінця, діти 2019 та 2022 років народження після мобілізації батька майже два місяці жили у бабусі, переживаючи стрес і очікуючи на його повернення. Ще у червні чоловік подав рапорт на звільнення з військової служби, посилаючись на наявність двох малолітніх дітей, мати яких померла.

«Здавалося б, у цій ситуації не мало виникнути жодних питань. Але розгляд рапорту затягнувся. Батька переводили з однієї військової частини до іншої», — зазначив Лубінець.

Служба у справах дітей за місцем проживання родини не змогла зв’язатися з військовою частиною, тому звернулася до омбудсмана. Після цього Лубінець відкрив провадження та неодноразово звертався до Генерального штабу ЗСУ з вимогою вирішити ситуацію.

«Майже два місяці родина чекала на рішення, яке мало бути ухвалене без зайвих зволікань. Зрештою батька звільнили з військової служби. Він повернувся додому. До своїх дітей. Родина возз’єдналася», — повідомив омбудсман.

Водночас Лубінець наголосив, що подібні випадки свідчать про проблеми в роботі державної системи, коли громадянам доводиться звертатися до омбудсмана після проходження інших передбачених механізмів.

«Діти не повинні ставати заручниками бюрократії. Особливо тоді, коли вони вже втратили маму і просто чекають на свого тата», — заявив він.

Омбудсман також закликав громадян своєчасно оформлювати документи, які підтверджують право на відстрочку від мобілізації, якщо такі підстави є.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 17-річна дівчина-сирота залишилася без єдиного піклувальника після того, як чоловіка затримали співробітники ТЦК та СП і за декілька годин направили на військовий полігон.

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