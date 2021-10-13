Діти дедалі частіше потрапляють до лікарень з тяжким перебігом COVID-19, є летальні випадки

Вони потребують стаціонарного лікування й кисневої терапії.
В Україні зростає кількість госпіталізацій серед дітей із COVID-19. Уже є декілька летальних випадків.
Про це заявив завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров, пише Telegram-канал Коронавірус_інфо.
"Якщо під час першої-другої хвилі Київська міська дитяча інфекційна лікарня практично стояла порожня, то станом на 12 жовтня її наповненість 53%", - зазначив він.
За словами Дуброва, практично у всіх регіонах фіксується суттєве зростання кількості дітей з тяжким перебігом COVID-19, які потребують стаціонарного лікування й кисневої терапії.
"І на превеликий жаль, уже є декілька летальних випадків серед дітей", — розповів експерт.
Сергій Дубров додав, що у держави наразі є ресурс приблизно 50 тисяч "ковідних" ліжок, у разі необхідності ця кількість може збільшитися до 90 тисяч.
"Особисто мене дуже радує той факт, що Київ більше ніж 2 тижні не входить у трійку лідерів за кількістю нових випадків COVID-19. Насамперед це пов’язано з вакцинацією майже половини населення", — резюмував він.
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