Діти дипломатів навчатимуться за кордоном за кошти українців: як це можливо

Дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету України.

Кабмін на засіданні 16 серпня вніс зміни до Порядку оплати витрат, пов’язаних із здобуттям дітьми працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження, дошкільної та загальної середньої освіти.

Так, Порядок доповнено нормами, які передбачають компенсації витрат на освіту за кордоном для дітей дипломатичної служби. Компенсувати ці кошти збираються з бюджету України.

Крім того, передбачено порядок оплати таких витрат у разі початку (завершення) навчання дитини посеред начального року.

Слід зазначити, що минулого року у Міносвіти заявиляли, що в Україні можуть скасувати бюджетне навчання для більшості спеціальностей. Мовляв, частину студентів-бюджетників в Україні можуть перевести на грантове фінансування, яке не покриває повної вартості навчання.

Крім того, нині на розгляду парламенту перебуває законопроект Кабміну про підвищення податків через необхідність відшукати 500 млрд грн на оборону, зокрема на зарплати військовослужбовцям.

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