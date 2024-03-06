"Діти дивом залишилися живі": окупанти вдарили по житловому будинку на Херсонщині

Російські окупанти вдень, 6 березня, обстріляли Корабельний район Херсонщини. Внаслідок атаки поранення отримала 45-річна жінка.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Діти дивом залишилися живі. Бо ж будинок цілком посічений уламками. А на подвір’ї просто армагедон", - йдеться у повідомленні.

У постраждалої 45-річної жінки поранення ноги.

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"Дитячі іграшки всіяні склом – так зараз виглядає будинок, який потрапив під ворожий удар", - додали в ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 6 березня, завдали цинічного удару по житлових будинках у селищі Борова на Харківщині.

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