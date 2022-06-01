Діти гралися у пісочниці та знайшли протипіхотну міну (фото)

Піротехніки знешкодили міну на місці виявлення.

В одному з міст України діти гралися у пісочниці та знайшли ПОМ-2 - осколкову протипіхотну міну кругового ураження. На щастя, вона не здетонувала, ніхто із малечі не постраждав.

Про це 1 червня повідомили в ДСНС.

Піротехніки знешкодили міну на місці виявлення.

Також читайте У Києві відновлюють роботу дитячі санаторії

Рятувальники звернулися до батьків із попередженням, що природна дитяча цікавість спонукає їх до небезпечних дій та експериментів. Вони можуть намагатися розібрати боєприпаси, принести додому чи ударами випробовувати їх на міцність. Тому важливо пояснити дітям, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечного предмету.

Нагадаємо, російські окупанти засипали українську землю мінами, бомбами та снарядами. ТСН.ua розповідає, як відрізнити та вберегтися.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Українські жінки навчаються розмінуванню у Косово

Читайте також: