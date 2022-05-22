Діти і війна: як відбуватиметься тестування та випускний у школярів

Про те, яким буде останній дзвоник і, що чекає на школярів, які закінчують школу або продовжують навчання в Україні розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Останній дзвоник для школярів буде відбуватися у різних регіонах України по різному в залежності від ситуації.

"Життя триває і незважаючи на те, що ворог намагається зруйнувати Україну та наше звичне життя тим не менше в житті кожної людини є важливі дати і одна з них – це завершення навчального року в школі. Тому кожен заклад освіти на свій розсуд, і це не лише у військовий час, а закріплено законом про загальну середню освіту сам визначає, коли і в якій формі проводили прощання зі школою для випускників. Досвід ковідних двох років показав, що школи проводять випускний онлайн, або у змішаному форматі, і це відбувається на розсуд школи. Це має бути дійсно важливою подією без нудних речей. Там не має бути запрошених депутатів, чиновників, які будуть гнобити дітей нудними промовами. Це має бути коротко, яскраво і так щоб це запам’яталося на все життя", - говорить експерт.

Серед проблем, які є наразі у освітньому процесі, це завершення навчального року, складання національного мультипредметного тесту та отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту.

"Нажаль діти з окупованих територій цього року, якщо у них немає можливості виїхати на підконтрольну територію, у них нажаль навряд чи буде можливість принаймні першим заходом скласти тести, бо процедура проведення цього тесту потребує обов’язкової присутності випускника у центрі тестування. На окупованих територіях ми не можемо цього зробити фізично. Але ми надаємо всі можливості, я знаю, що Міністерство освіти, Український центр оцінювання якості освіти дуже напружено працюють над тим, щоб запровадити такі умови, щоб максимальна кількість дітей змогли долучитися до складання тесту. На його складання зареєстровано 356 тисяч дітей, якщо я не помиляюся. Хочу звернути особливу увагу для тих, хто перебуває на окупованих територіях і наразі не мав можливості зареєструватися, а також ті, хто зараз на підконтрольних територіях і з різних причин також не змогли зареєструватися, зверніть увагу, ті хто не встиг зареєструватися до 19 квітня можуть зробити це в ще в червні на додаткову сесію", - говорить експерт.

Стежте за сайтом Український центр оцінювання якості освіти, де є вся ця інформація. А тим, хто складає тест треба ретельно відстежувати повідомлення в особистому кабінеті, де буде повідомлятися про місце і час, де проводитиметься тестування кожному окремому випускнику у його власному кабінеті.

Експерт розповів, що є велика проблема щодо документів про освіту. Адже дуже багато випускників покинули міста, де навчалися і зараз виникає питання, а як їм отримати свідоцтво.

"Тут є кілька варіантів. Ті, хто перебувають на підконтрольних Україною територіях і в більш менш безпечних місцях, вони можуть отримати свідоцтво там, де вони перебувають зараз. Ті, хто був вимушений переміщатися, вже мають свідоцтва замовлені через ті школи, де вони навчалися. Але цей момент потребує ще ретельної перевірки", - розповідає пан Горбачов.

Для тих хто є переміщеною особою і не знає, чи є для нього замовлене свідоцтво, звертатися до інфоресурсу з офіційним запитом. Якщо його раптом немає, треба зв’язуватися зі школою і негайно замовляти свідоцтво, якщо це можливо. В електронному вигляді кожна дитина має право отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту. А в українських вишах "фізичне" свідоцтво цього року не вимагатимуть.

"Всі дані наших випускників будуть закладені в Єдину державну систему інформаційну базу освіти і там за номером свідоцтва, прізвища ім’я по-батькові і дати народження, кожен заклад вищої освіти може перевірити наявність і правильність свідоцтва дитини", - говорить експерт.

Він також розповів, що війну діти переживають особливо чутливо. Для України – це величезна робота попереду для того, щоб компенсувати і психологічні травми, які отримали діти і освітні втрати, які ми маємо і внаслідок ковіду, і в наслідок російської агресії.

"Я дуже рекомендую підписатися на ресурс Освітній центр верховної ради, там дуже багато посилань на доречні і цікаві у виконанні для батьків, і для дітей рекомендації, що до того, як зменшити цей негативний вплив.

Читайте також: