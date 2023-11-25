Діти кладуть цукерки, дорослі плачуть: як в Києві вшановують пам'ять жертв голодоморів (фото, відео)

Біля меморіалу жертвам голодоморів відбулася панахида.
Традиційно в четверту суботу листопада Україна згадує жертв голодоморів 1932-1933 років. 25 листопада в столиці Україні вшановували пам’ять про понад 7 мільйонів загиблих від штучного масового голоду, організованого комуністичним урядом СРСР.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця події.
У Києві біля меморіалу жертвам голодоморів відбулася панахида.
Сотні людей прийшли до пам’ятника з лампадками, свічками, хлібом та яблука, які клали біля підніжжя. Діти клали цукерки, на очах дорослих виступали сльози.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ днями передало Музею Голодомору оцифровані копії понад 1000 кримінальних справ періоду геноциду українців.
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