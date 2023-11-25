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Діти кладуть цукерки, дорослі плачуть: як в Києві вшановують пам'ять жертв голодоморів (фото, відео)

Автор
Ігор СеровІгор Серов
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Вшанування пам'яті жертв голодоморів у Києві 25 листопада 2023 року / © ТСН.ua
Вшанування пам'яті жертв голодоморів у Києві 25 листопада 2023 року / © ТСН.ua
Вшанування пам'яті жертв голодоморів у Києві 25 листопада 2023 року / © ТСН.ua
Вшанування пам'яті жертв голодоморів у Києві 25 листопада 2023 року / © ТСН.ua
Вшанування пам'яті жертв голодоморів у Києві 25 листопада 2023 року / © ТСН.ua

Біля меморіалу жертвам голодоморів відбулася панахида.

Традиційно в четверту суботу листопада Україна згадує жертв голодоморів 1932-1933 років. 25 листопада в столиці Україні вшановували пам’ять про понад 7 мільйонів загиблих від штучного масового голоду, організованого комуністичним урядом СРСР.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua з місця події.

У Києві біля меморіалу жертвам голодоморів відбулася панахида. 

Сотні людей прийшли до пам’ятника з лампадками, свічками, хлібом та яблука, які клали біля підніжжя. Діти клали цукерки, на очах дорослих виступали сльози.

У Києві вшановують пам'ять жертв голодоморів

У Києві вшановують пам'ять жертв голодоморів

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ днями передало Музею Голодомору оцифровані копії понад 1000 кримінальних справ періоду геноциду українців. 

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Дата публікації
Перегляди
224
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