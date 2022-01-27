Діти масово хворіють: в Одесі школярів відправили на дистанційне навчання

Учні хворіють і COVID, і грипом, і ГРВІ.

На дистанційне навчання перевели школярів в Одесі.

По це розповіли у ТСН.Ранок 27 січня.

Відповідні рішення ухвалила місцева комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Дітей відправили по домівках, аби запобігти масовому інфікуванню. До слова, йдеться не лише про коронавірус. Діти масово хворіють і на гострі респіраторні захворювання, і на грип. Через це в Одесі вже не працювали понад півтори тисячі класів.

Онлайн-навчання розпочинається і у школярів в Херсонській області від 27 січня. Триватиме воно щонайменше десять днів.

Нагадаємо, з огляду на різкий сплеск захворюваності в навчальних закладах Міністерство освіти та науки рекомендувало всім школам в Україні перевести учнів старших класів на дистанційне навчання щонайменше на два тижні. Крім того, на віддалену чи змішану форму навчання просять відправити й учнів професійно-технічної освіти. З дому доведеться навчатися і студентам вищих навчальних закладів.

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