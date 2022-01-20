Діти не могли відкрити двері, а бабуся спала: нові подробиці пожежі на Чернігівщині, у якій згоріли 4 людей

Пожежу виявив дідусь, коли повернувся надвечір додому із заробітків.
Страшна трагедія сколихнула Україну - пожежа забрала життя чотирьох людей - бабусі і її трьох онуків. Трагедія сталася в селі Браниця, Чернігівської області. Дідусь у цей час перебував на підробітку, коли повернувся - побачив лише дим.
Про це пише "Суспільне".
Як сталася пожежа
Пожежа сталася 18 січня. Повідомлення про неї надійшло того ж дня близько 17.00 . Загасити пожежу намагалися 16 рятувальників. Вогонь забрав життя чотирьох осіб: 5-річних двійнят, хлопчика та дівчинку, 4-річного хлопчика та їх бабусю. Дідуся вдома не було.
"Я не знаю, я прийшов додому - вже дим йшов із хати. Я працював, рубав дрова", – пригадує дідусь загиблих Олександр Гущин.
Рятувальників, сказав чоловік, викликав сусід — друг сім'ї Сергій.
З його слів, діти, напевно, намагалися вийти, але двері були закриті, вони не змогли відкрити. Бабусю ж знайшли на ліжку.
"Вона вклала їх спати й сама заснула з ними, а вони ж посплять 15 хвилин і бігають далі. Там одна кімната, і кімната то була кухня", - сказав чоловік.
Які версії трагедії
Рятувальники наразі розглядають дві причини пожежі: порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, бо будинок господарі гріли грубою, або коротке закорочення.
Мати дітей працює в Києві, щоб забезпечити сім’ю. Тричі на місяць мати приїжджала додому. Поховають трьох дітей та їх бабусю сьогодні, 20 січня. Поліція відкрила кримінальне провадження.
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