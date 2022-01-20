Діти не могли відкрити двері, а бабуся спала: нові подробиці пожежі на Чернігівщині, у якій згоріли 4 людей

Діти не могли відкрити двері, а бабуся спала: нові подробиці пожежі на Чернігівщині, у якій згоріли 4 людей

Пожежу виявив дідусь, коли повернувся надвечір додому із заробітків.

Страшна трагедія сколихнула Україну - пожежа забрала життя чотирьох людей - бабусі і її трьох онуків. Трагедія сталася в селі Браниця, Чернігівської області. Дідусь у цей час перебував на підробітку, коли повернувся - побачив лише дим.

Про це пише "Суспільне".

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Як сталася пожежа

Пожежа сталася 18 січня. Повідомлення про неї надійшло того ж дня близько 17.00 . Загасити пожежу намагалися 16 рятувальників. Вогонь забрав життя чотирьох осіб: 5-річних двійнят, хлопчика та дівчинку, 4-річного хлопчика та їх бабусю. Дідуся вдома не було.

"Я не знаю, я прийшов додому - вже дим йшов із хати. Я працював, рубав дрова", – пригадує дідусь загиблих Олександр Гущин.

Управління ДСНС у Чернігівській області

Рятувальників, сказав чоловік, викликав сусід — друг сім'ї Сергій.

З його слів, діти, напевно, намагалися вийти, але двері були закриті, вони не змогли відкрити. Бабусю ж знайшли на ліжку.

"Вона вклала їх спати й сама заснула з ними, а вони ж посплять 15 хвилин і бігають далі. Там одна кімната, і кімната то була кухня", - сказав чоловік.

Які версії трагедії

Рятувальники наразі розглядають дві причини пожежі: порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, бо будинок господарі гріли грубою, або коротке закорочення.

Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Мати дітей працює в Києві, щоб забезпечити сім’ю. Тричі на місяць мати приїжджала додому. Поховають трьох дітей та їх бабусю сьогодні, 20 січня. Поліція відкрила кримінальне провадження.

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