Діти осиротіли, а винуватець аварії безслідно зник: стали відомі подробиці смертельної ДТП під Одесою

Загиблих поховають сьогодні.

Під Одесою, на трасі Одеса – Кучурган між селами Кам'янка та Щербанка, сталася страшна аварія, у якій загинуло подружжя. У їхню Skoda врізався Ford, який вилетів на зустрічну смугу. Після аварії винуватець ДТП вирішив втекти з місця події.

Винуватець аварії зник, його шукають

Як пише видання "Обозреватель", за кермом "американця" перебував 39-річний Сергій Чилей. Він одразу ж утік із місця ДТП. У поліції повідомили, що чоловіка все ще не затримали, він перебуває в розшуку. Знайомі загиблих у соцмережах розповідають, що винуватець аварії міг сховатися на території невизнаного Придністров'я у Молдові.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі двох та більше осіб). Винуватцю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до 3 років.

Двоє дітей залишилися без батьків

Загиблими в ДТП виявилося подружжя – 42-річна Вікторія Соломон та 46-річний Григорій Баранов. Від отриманих травм вони померли на місці. Їх поховають сьогодні, 4 лютого, у селищі Лиманське Роздільнянського району Одеської області. Наразі там живуть батьки загиблої жінки.

"Поховаємо їх у Лиманському, тут вони обоє виросли, знайомі були з дитинства. Хоча жили і працювали в Чорноморську. У них є дорослий син, йому 19 років, і молодша дочка Дана, їй 7 років. Ми оформлятимемо опікунство, вона сиротою не залишиться. Після похорону займемося документами", – розповіла сестра Вікторії Ірина Федько.

Дані вже повідомили про загибель батьків. Зі слів рідних, дівчинка ще шокована, вона не відразу зрозуміє, що трапилося з її батьками.

Що відомо про загиблих

Григорій усе життя служив у правоохоронних органах, але на пенсію вийшов підполковником. Вікторія працювала в салоні майстром-перукарем. І Вікторія, і Григорій дуже любили своїх дітей. Вони пишалися старшим сином, який нещодавно повернувся з армії.

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