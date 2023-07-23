Діти побачили військових ЗСУ і заспівали "Червону калину" – зворушливе відео

У Мережі з'явилося зворушливе відео, як діти, які побачили військових Збройних сил України, почали співати популярну пісню "Червона калина".

Відео опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, це відбулось на пункту пропуску з України до Польщі Корчова-Краківець.

"Діти побачили військових і почали співати "Червону калину". Це прикордонний перехід "Korczowa-Краківець". А мій друг і колега, прекрасний оператор та співавтор документальної стрічки, щойно написав мені: "Це наші дітки. І наша Тетянка. Донька моєї племінниці", - розповів Цаплієнко.

Діти побачили військових і заспівали "Червону калину"

Нагадаємо, у ДСНС показали фото рятувальної операції після ракетного удару по Одесі.

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