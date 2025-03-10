Діти провалилися під кригу на Чернігівщині — двох врятували перехожі

Троє малолітніх дітей провалилися під кригу на річці Білоус, що на Чернігівщині. На жаль, загинув дев’ятирічний хлопчик.

Про це повідомили в ДСНС України.

Трагедія сталася 10 березня у селі Малий Листвен Ріпкинської територіальної громади. Троє малолітніх

хлопчиків провалилися під кригу на річці Білоус. Двох з них врятували перехожі. На жаль, третю дев’ятирічну дитину вчасно витягнути з води не вдалося. Його старшого брата після огляду медиків госпіталізували до лікарні. Ще одного молодшого хлопчика забрали додому родичі.

Рятувальники вкотре закликали батьків нагадувати дітям про небезпеку виходу на тонку кригу — особливо у період нестійкої погоди і перепадів температури повітря.

Раніше повідомлялося про трагедію у Дніпрі. Там під кригу на водоймі поблизу вулиці Висоцького Амур-Нижньодніпровського району провалився місцевий рибалка. Врятувати його, на жаль, не вдалося.

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