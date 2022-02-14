Діти розповідали, що вітчим їх ґвалтує, а мати не реагувала: у Смілі судитимуть 38-річну жінку

Діти розповідали, що вітчим їх ґвалтує, а мати не реагувала: у Смілі судитимуть 38-річну жінку

Жінка знала про сексуальне насильство стосовно своїх дітей, але ніяк на це не реагувала.

У Смілі судитимуть 38-річну жінку за те, що приховувала факти зґвалтування своїх дітей.

Про це повідомляє Смілянська окружна прокуратура.

Наразі прокуратура завершила досудове розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт відносно горе-матері.38-річну жительку Смілянського району обвинувачують у злісному невиконанні обов’язків з догляду за дітьми, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

"Слідством установлено, що обвинувачена неналежно виховувала й піклувалася про здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток своїх малолітніх дітей, не реагувала на повідомлення про вчинення щодо них насильницьких дій сексуального характеру її співмешканцем, що призвело до психологічних травм малолітніх", - розповіли у прокуратурі.

За скоєне жінка може провести кілька років у в'язниці.

Нагадаємо, що Харкові 33-річний місцевий житель отримав 9 років позбавлення волі за зґвалтування дівчини.

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