Діти та літні люди на інвалідних візках та ношах: на Донбасі провели ще одну евакуацію (фото)

Діти та літні люди на інвалідних візках та ношах: на Донбасі провели ще одну евакуацію (фото)

З небезпечних регіонів Донбасу продовжується евакуація мирних мешканців.

За минулу добу із зони активних бойових дій рятувальники евакуювали 21 людину, з них - шестеро дітей. Всі вони – мешканці Краматорського району Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Окрім цього, на броньованому автомобілі, відрядженому до Донецької області, було евакуйовано 80 цівільних осіб із Лисичанська Луганської області до міста Сіверськ Донецької області.

Фото: ДСНС України

Також надзвичайники допомогли громадянам під час евакуації на залізничному вокзалі в місті Покровськ.

Фото: ДСНС України

Серед евакуйованих були літні люди та хворі, яких довелося переміщати на інвалідних візках та ношах.

Загалом від 24 лютого 2022 року з населених пунктів Донецької області рятувальники евакуювали 8 947 осіб.

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