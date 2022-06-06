Діти та літні люди на інвалідних візках та ношах: на Донбасі провели ще одну евакуацію (фото)

З небезпечних регіонів Донбасу продовжується евакуація мирних мешканців.
За минулу добу із зони активних бойових дій рятувальники евакуювали 21 людину, з них - шестеро дітей. Всі вони – мешканці Краматорського району Донецької області.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Окрім цього, на броньованому автомобілі, відрядженому до Донецької області, було евакуйовано 80 цівільних осіб із Лисичанська Луганської області до міста Сіверськ Донецької області.
Також надзвичайники допомогли громадянам під час евакуації на залізничному вокзалі в місті Покровськ.
Серед евакуйованих були літні люди та хворі, яких довелося переміщати на інвалідних візках та ношах.
Загалом від 24 лютого 2022 року з населених пунктів Донецької області рятувальники евакуювали 8 947 осіб.
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