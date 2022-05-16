Діти війни: чому в кризу важливо продовжувати годувати грудьми

Грудне вигодовування — це не тільки про виживання, а й про психологічний стан як дитини, так і матері.
Українка Оля, мама трьох дітей, планувала годувати молодшу донечку грудьми до 6 місяців і потім плавно перейти на суміш.
Про це інформує UNICEF Ukraine у Facebook.
Але з початком повномасштабних воєнних дій вона зрозуміла, що зараз дуже важливо продовжувати годувати грудьми.
Грудне вигодовування — це не тільки про виживання, а й про психологічний стан як дитини, так і матері.
Моменти, коли Оля залишається з донечкою наодинці, щоб погодувати її, — це її острівці безпеки. А самій дитині також важливо відчувати мамин спокій.
Зараз, коли в Україні триває війна, дуже важливо всіма силами намагатися налаштувати та зберегти грудне вигодовування. Бо грудне молоко — це їжа, яка завжди з тобою.
Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.
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