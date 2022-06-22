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Діти військових можуть безкоштовно оздоровитися на Хмельниччині - очільниця облради Актуально

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Діти військових можуть безкоштовно оздоровитися на Хмельниччині - очільниця облради

В Хмельницькій області стартував проєкт «Поділля мрій», в рамках якого діти військових матимуть змогу безкоштовно відпочити та оздоровитися в літніх таборах.

Про це повідомила очільниця Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк під час відкриття першої бази відпочинку «Eko-life «ЗБРУЧ»» у селі Зайчики.  

«Понад півсотні дітей, віком 12-15 років, проведуть 7 днів поруч зі своїми друзями у сучасних умовах з активними розвагами. На території літнього табору, який розташований в мальовничому куточку на березі річки Збруч, для дітей продумані до дрібниць такі розваги: дитячий майданчик, катання на катамаранах та байдарках, майданчик для пляжного волейболу, футболу, встановлена сцена для творчості з екраном для перегляду патріотичних фільмів тощо. Та найголовніше – діти військових, котрі борються за свободу України, матимуть змогу відволіктися від жахіття війни, оздоровитися та весело провести час з однолітками. Це головна мета проекту під назвою «ПОДІЛЛЯ МРІЙ», який був ініційований та реалізується за підтримки благодійного фонду «МИ ПОРУЧ» народного депутат з групи «Партія «За майбутнє» Сергія Лабазюка», - розповіла Віолетта Лабазюк.

За її словами, спеціально з міркувань безпеки дитячий табір облаштували на території занедбаного машинобудівного заводу, де зберіглися укриття від можливих ракетних ударів або авіанальотів.

Крім того, як повідомила Віолетта Лабазюк, в рамках проекту «Поділля мрій» вже за кілька днів відкриється санаторій «Лісова пісня», де зможуть відпочити та набратися сил понад тисячу дітей. Всі дитячі табори працюватимуть до кінця літа.

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