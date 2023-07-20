Діти вже у безпеці: Лубінець розповів про українців, яких повернули з Росії

Зараз маленькі українці перебувають на території Грузії.

Вихованців КЗ "Новопетрівська спеціальна школа" Снігурівського району Миколаївської області вдалося вивезти з Росії.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Допомогли громадяни США

Як розповів Лубінець, вихованці спецшколи разом із законним представником опинилися в окупації ще 2022 року. Росіяни незаконно перемістили дітей на тимчасово окуповану територію Херсонської області, а звідти – депортували до російської Анапи.

Переважно діти мали статус сиріт і були позбавлені батьківського піклування. Проте 16-річну вихованку ще до повномасштабного вторгнення всиновили громадяни США. Після завершення всіх юридичних процедур усиновлювачі мали забрати дитину.

"Коли ж дітей депортували, законному представнику за допомогою батьків-усиновителів, які хотіли врятувати свою доньку, вдалося перевезти дітей до Грузії. Після цього вони поінформували наше посольство у Грузії та мене особисто про місцеперебування вихованців", – розповів Лубінець.

Зараз діти перебувають у Грузії. Вихованці школи проживають у комфортному будинку, дистанційно навчаються та отримують медичну допомогу.

"Усиновлена дівчинка возз'єдналася зі своєю американською родиною. Зараз вона має люблячих батьків, опановує мову і навчається у школі. Найголовніше, що діти в безпеці!" – наголосив омбудсман.

Нагадаємо, 13 червня до України повернулися дві сестрички. Дівчат не повертали мамі, яка пережила російський полон. На щастя, сім'я вже возз'єдналася.

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