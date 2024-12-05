Діти, яким не байдуже: мережа приватних шкіл КМDШ виховує відповідальних громадян через благодійність

Волонтери, благодійники, активісти – тисячі відповідальних і небайдужих людей – стали ядром стійкості України в час війни. Натхненні їхнім прикладом, сучасні діти також хочуть бути корисними і творити добрі справи. Але часто не знають як. І завдання важливих для дитини дорослих – навчити дитину дбати не лише про себе. Команда мережі КМDШ Всесвіт допомагає дітям зрозуміти, що справедливим і світлим життя роблять люди, та вчить бути саме такими людьми. Як саме – розкажемо далі.

Учні допомагають військовим та ветеранам, дітям-ВПО та позбавленим батьківської турботи, навіть тваринам – ще в школі вони дізнаються, що у доброти немає кордонів і є багато способів простягнути руку допомоги іншим.

«Соціальна відповідальність, емпатія, стійкі моральні цінності – все це вкрай важливо, щоб дитина виросла цілісною, стійкою особистістю. Саме такими ми хочемо бачити наступне покоління українців. Благочинні акції, ярмарки, поїздки в притулки та дитячі будинки – все це робить дітей небайдужими і показує, як можна робити добро. Від зборів на РЕБи та дрони до підгодовування безхатніх тварин – я пишаюсь, що наші учні ростуть відповідальними людьми», – розповів власник мережі приватних шкіл та садочків КМDШ Всесвіт Володимир Козленко.

У допомоги є різні форми, тож в КМDШ діти стають учасниками різним благочинних акцій та активностей. До Дня захисту тварин учні КМDШ Осокорки всією школою збирали корм, іграшки та теплі лежаки притулку для тварин Hatul Madan Shelter, а потім особисто доставили все пухнастим. До майбутніх зимових свят всі учні взяли участь в благодійній акції «Таємний Санта», де зібрали близько 200 подарунків для дітей ВПО та прифронтових територій. Та ключовим напрямком шкільного волонтерства воєнного часу все ж є допомога ЗСУ.

Вже традиційними для приватних закладів мережі КМDШ Всесвіт стали ярмарки. Школярі власноруч готують печиво та різні смаколики, а потім частують ними за донат. Так, на двох Гастро Фестах – в КМDШ Осокорки та Голосіїв – завдяки дитячій кулінарній майстерності вдалось зібрати майже 170 тис. грн. Ці кошти спрямували на закупівлю установки РЕБ для першої роти 42 ОМбР, ремонт генератора для 143 бригади, запчастини для Фонду підтримки безпілотних бомбардувань, масла для автівок, бронежилета, а решту задонатили на закупівлю дронів для 411 батальйону БпЛА і тактичного зимового одягу. А в Ліцеї Гранд за смаколики вдалось отримати понад 8 тис. грн, які діти вирішили перерахувати навчальному центру SKY PILOTS. Цих коштів вистачить на курс для одного військового.

Також учні з КМDШ Голосіїв виготовили близько 350 енергетичних батончиків, і разом з власноруч розмальованими прапорами передали військовим. А у вересні збирали сухі перекуси для 411 окремої бригади БпЛА.

У мережі приватних шкіл впевнені, подібні акції дають дітям зрозуміти цінність добрих справ та вчать їх бути активними у допомозі іншим. Адже Україні потрібні небайдужі й ціннісні люди – вони є основою стійкості нашої країни в час війни і стануть основною дієвою силою в її відбудові.