Діти з Хмельниччини втекти поїздом від горе-батьків: де їх знайшли 

Дітей без супроводу дорослих на пероні залізничного вокзалу помітили співробітники поліцейської станції.

Троє дітей з селища Ямпіль на Хмельниччині втекли потягом від п'яних батьків. Дітей виявили поліцейські на станції в Тернополі, це орієнтовно за 75 км від їхнього місця проживання.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Тернопільскої області.

"Дітей правоохоронці пригостили чаєм з солодощами та викликали на станцію працівників ювенальної превенції Тернопільського райуправління поліції. Юних утікачів відвезли до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Спілкуючись з ними, ювенальні працівники з’ясували, що їхні батьки разом вживають алкогольні напої, знущаються та б'ють своїх дітей", – зазначили у відомстві.

Батьки про зникнення дітей досі в поліцію не повідомляли і не переймалися їхньою відсутністю. Їх притягнуть до відповідальності за статтею про невиконання батьківських обов'язків, яка передбачає мінімум 850 грн штрафу.

Нагадаємо, в Одеській області жінка поховала у своєму дворі мертвонароджену дитину замість того, щоб звернутися до лікарні.

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