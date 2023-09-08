Діти з України за кордоном зможуть вивчати дистанційно українські предмети: як це буде діяти

Така модель навчання запроваджена для того, щоби зменшити навантаження на учнівство.
Заклади загальної середньої освіти зараховуватимуть оцінювання з предметів, спільних для закордонних і українських шкіл.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти та науки України.
Як зазначається, 7 вересня набув чинності наказ МОН від 21.08.2023 № 1022, що визначає особливості навчання дітей, які виїхали з нашої країни через повномасштабну війну РФ проти України й здобувають освіту одночасно в школі країни перебування та українській школі.
Заклади загальної середньої освіти зараховуватимуть оцінювання з предметів, спільних для закордонних і українських шкіл.
"Така модель навчання запроваджена для того, щоби зменшити навантаження на учнівство, яке вимушено вчитися за кордоном. Водночас програма допоможе зберегти звʼязок цих дітей з Україною і мʼяко повернутися в нашу систему освіти після повернення додому", – пояснив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.
Водночас заклади, в яких можна вивчати українознавчі предмети, визначатимуть органи управління у сфері освіти обласних, Київської міської військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування.
Які предмети учнівство вивчатиме в окремих класах:
1–4 класи:
- Українські мова й література;
- Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).
5–9 класи:
- Українська мова;
- Українська література;
- Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);
- Історія України. Всесвітня історія (6 клас);
- Історія України (7–9 класи);
- Основи правознавства (9 клас);
- Географія (8–9 класи).
10-11 класи:
- Українська мова;
- Українська література;
- Історія України;
- Громадянська освіта (10 клас);
- Географія (11 клас);
- Захист України.
Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1–4 класів і по дві — для 5–11 класів.
Нагадаємо, що у США школярка знайшла череп кита віком 34 млн років.