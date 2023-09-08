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Діти з України за кордоном зможуть вивчати дистанційно українські предмети: як це буде діяти

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Діти з України за кордоном зможуть вивчати дистанційно українські предмети: як це буде діяти

Діти в школі / Фото: УНІАН

Така модель навчання запроваджена для того, щоби зменшити навантаження на учнівство.

Заклади загальної середньої освіти зараховуватимуть оцінювання з предметів, спільних для закордонних і українських шкіл.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства освіти та науки України.

Як зазначається, 7 вересня набув чинності наказ МОН від 21.08.2023 № 1022, що визначає особливості навчання дітей, які виїхали з нашої країни через повномасштабну війну РФ проти України й здобувають освіту одночасно в школі країни перебування та українській школі. 

Заклади загальної середньої освіти зараховуватимуть оцінювання з предметів, спільних для закордонних і українських шкіл.

"Така модель навчання запроваджена для того, щоби зменшити навантаження на учнівство, яке вимушено вчитися за кордоном. Водночас програма допоможе зберегти звʼязок цих дітей з Україною і мʼяко повернутися в нашу систему освіти після повернення додому", – пояснив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Водночас заклади, в яких можна вивчати українознавчі предмети, визначатимуть органи управління у сфері освіти обласних, Київської міської військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Які предмети учнівство вивчатиме в окремих класах:

1–4 класи:

  • Українські мова й література;
  • Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5–9 класи:

  • Українська мова;
  • Українська література;
  • Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);
  • Історія України. Всесвітня історія (6 клас);
  • Історія України (7–9 класи);
  • Основи правознавства (9 клас);
  • Географія (8–9 класи).

10-11 класи:

  • Українська мова;
  • Українська література;
  • Історія України;
  • Громадянська освіта (10 клас);
  • Географія (11 клас);
  • Захист України.

Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1–4 класів і по дві — для 5–11 класів.

Нагадаємо, що у США школярка знайшла череп кита віком 34 млн років.

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Дата публікації
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