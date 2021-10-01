Діти залишилися без меддопомоги: під Харковом у лікарні через банальну причину закрили педіатричне відділення

Діти залишилися без меддопомоги: під Харковом у лікарні через банальну причину закрили педіатричне відділення

Приймати маленьких пацієнтів у Куп'янську просто немає кому.

У Куп'янську Харківської області лікарня залишилася без дитячого відділення. Медиків, які там працювали не звільнили, а перевели до ковід-відділення.

Про це йдеться у наказі директора КНП Куп'янського територіального медичного об'єднання.

Так, адміністрація КНП Куп'янського ТМО, довела до відома мешканців міста та району інформацію стосовно роботи дитячого відділення Куп'янської міської лікарні. Станом на 1 жовтня 2021 року дитяче відділення не може працювати в звичайному режимі через звільнення 2-х лікарів, які працювали на 2 відділення (інфекційне дитяче , педіатричне відділення).

Наразі всіх працівників, які працювали у дитячому відділенні, будуть переводити в інфекційне відділення для боротьби з COVID-19.

На сьогодні проводиться організаційна робота стосовно можливості залучення педіатрів з інших лікарень для роботи в дитячому відділенні.

Нагадаємо, що в Україні критично бракує анестезіологів. Лікарні приманюють їх квартирами і підвищеними зарплатами, але це не допомагає.

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