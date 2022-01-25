Діти залишилися без одягу: під Харковом у школі горіла роздягальня

З навчального закладу евакуювали 200 дітей.
У Харківській області у Козачолапанському ліцеї сталася пожежа. Зайнялася роздягальня.
Про це повідомляє "Суспільне".
З Козачолопанського ліцею у Харківському районі евакуювали 200 учнів та педагогів через загоряння одягу у роздягальні навчального закладу.
На місце викликали рятувальників.Пожежу оперативно загасили.
"Причини ще з'ясовуються, тому що роздягальня була зачинена. Горіли дитячі речі. Площа загоряння приблизно 1 кв.м., але по кількості курток ми не розбиралися, до 20, може, частково пошкоджено вогнем", — сказав речник обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко.
За інформацією ДСНС, дим до класів не потрапив. Дітей, які залишились без речей, батьки забрали додому.
Нагадаємо, що у Стрию Львівської області в квартирі знайшли мертвими 23-річну дівчину та 28-річного хлопця.
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