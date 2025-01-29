Діти живуть у підвалі три роки й майже не виходять на вулицю – жахіття родини з Херсону

В Херсоні люди живуть у підвалі вже три роки, не маючи доступу до вулиці через окупацію.

Родина з Херсону живе в підвалі вже три роки, не покидаючи його через окупацію / Фото: колаж ТСН.ua/pixabay.com

У Херсоні родина з чотирма малолітніми дітьми вже 3 роки мешкає у підвалі. На початку повномасштабного вторгнення їм вдалося вирватися з окупації, однак тепер вони змушені мешкати у підвальному приміщенні.

Про те, як живе родина — дивіться далі в ексклюзиві журналістів TSN.UA.

Під час окупації у них було знищено все майно. А вже після переїзду до Херсону ворожий обстріл знищив їхнє помешкання.

"Приїхали з окупації, вирахували день, коли немає блокпоста, і виїхали в Херсон, сюди. Ми були на п’ятому поверсі, коли "Градом" засипали цей район. У нас повилітали вікна, двері», - розповів батько родини.

"Тоді я малих – під руки, босі спустилися сюди. З того дня ми тут", - додає він.

Раніше у цьому підвальному приміщенні був спортзал. Вже три роки тут мешкає родина і майже не виходить на вулицю через постійні ворожі обстріли. Дівчата навчаються в школі та дитсадку онлайн.

"Не виходимо взагалі", - каже мати.

У синочка Іллі — ДЦП, але через постійні обстріли батьки не можуть возити його до фахівців.

"Зараз важче – раніше їздили в лікарню на масажі, робили обігрівання, а зараз страшно їхати з дитиною кудись. Та й лікарів немає – лікарні зайняті іншим тут в Херсоні", - кажуть батьки.

За словами батька, навіть психолог, почувши розповідь мами 4-х дітей, розплакався.

"Один раз були (на прийомі у психолога – ред.) З Аліною балакали. Психолог пішов курили зі сльозами», - розповідає батько.

Наразі родина очікує можливості виїхати у більш безпечне місце.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому люди не покидають домівки, знаючи, що буде окупація.

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