Діти знали, що їхній батько був п'яний: ексдружина загиблого через стрілянину у Дніпрі розповіла подробиці 

Колишня дружина загиблого через стрілянину з патрульними у Дніпрі Наталія Сілогава розповіла, що її діти знали, що батько сів за кермо у нетверезому стані, проте довіряли йому і нікому про це не повідомили.

Про це вона сказала у коментарі "Суспільному".

Наталія повідомила, що напередодні трагедії діти зателефонували їй та сказали, що батько хоче відвести їх на море і вони терміново збираються. Жінка зазначила, що це її не здивувало, проте вона дуже хвилювалась.

Вона зазначила, що вона не знала, що той день чоловік був за кермом нетверезий, проте додала, що її це не здивувало.

"Я дітям кажу, чого ви мені не сказали, що тато п’яний?! Вони відповіли: мам, ми йому довіряємо, ми не боялися з ним… Мене обурюють тік-токи, в яких говорять, що там була дружина. Мене там не було. Діти їхали з моїм колишнім чоловіком та його дівчиною. Це для мене дуже важливо, адже мої діти дивляться оці всі соцмережі і їм дуже не приємно, і коли моїм дітям бажають смерті", - каже вона.

Двоє синів, віком 14 та 12 років, які на момент інциденту були в автомобілі, потребують психологічної допомоги.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульні зупинили автомобіль Jaguar, який порушив правила дорожнього руху. Під час цього люди, які були в салоні - чоловік та жінка почали агресивно поводитись. Між копами та парою спалахнув конфлікт, під час якого поліцейський вистрелив у чоловіка. Від отриманих травм той помер на місці.

Згодом патрульного затримали та обрали йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Під час засідання він пояснив, що не визнає свою вину, оскільки захищав себе та колегу від агресивної парочки.

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