Дітям в Україні хочуть "заблокувати" соцмережі: в Раді готують обмеження

обмеження соцмереж для дітей

В Україні знову заговорили про обмеження соціальних мереж для дітей. 8 квітня 2026 року народна депутатка Юлія Гришина заявила, що необхідно впровадити нові правила цифрової безпеки для українських дітей. Вона також додала, що Україна має наслідувати приклад європейських країн, де дітям уже блокують та обмежують доступ до соцмереж.

Що відомо про обмеження та що саме планують народні депутати — ділимося далі.

Дітям в Україні хочуть обмежити соцмережі: деталі

Юлія Гришина під час виступу у Верховній Раді заявила, що за результатами дослідження, яке проводила дослідницька група ВР, кожен четвертий підліток в Україні сидить в Інтернеті понад 7 годин щодня. А близько 80% українських дітей мають акаунти у соцмережах.

Четверо з п’яти дітей мають акаунти у Telegram і TikTok.

Також депутатка додала, що приблизно кожна третя українська дитина у соціальних мережах стикається з небезпечними ситуаціями.

Причому 60% дітей не розповідають батькам про небезпеку, на яку натрапили.

Гришина апелювала й до війни, адже заявила, що за останні три роки кількість злочинів проти національної безпеки за участю неповнолітніх зросла у 43 рази.

Російські військові та розвідники активно вербують дітей, і за статистикою, що озвучила депутатка, 22% завербованих РФ — це українські діти.

На сьогодні в українському законодавстві немає жодних обмежень щодо соціальних мереж для дітей.

«Колеги, я думаю, настав час і українському парламенту зайнятися цим питанням і зробити все для того, щоб наші діти у цифровому середовищі були захищеними», — підсумувала Гришина.

Соціальні мережі вже роблять крок назустріч батькам. Платформа Instagram планує сповіщати батьків про небезпечні пошуки дітей. Це стосується запитів про самогубство, самоушкодження тощо.

Що відомо про блокування соцмереж для дітей в Україні

Нагадаємо, про обмеження та блокування соцмереж для дітей говорять давно. Зокрема, сусідня Польща заборонить соціальні мережі для дітей з 2027 року. Це стосуватиметься дітей, яким не виповнилося 15 років. Так, Польща планує запобігати проблемам із ментальним здоров’ям серед підлітків та створювати безпечне цифрове середовище для дітей.

Інші країни також впроваджують такі заборони. Планують обмежити дітям соціальні мережі вже такі країни: Чехія, Канада, Данія, Франція, Німеччина, Словенія, Іспанія, Греція, Велика Британія, Малайзія та Індонезія.

Найсуворішим є австралійське законодавство. Країна першою у світі заблокувала соцмережі дітям до 16 років. Під обмеження потрапили акаунти дітей у таких соцмережах: Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch та Kick. Винятки зробили для дитячої версії YouTube та месенджера WhatsApp.