Дитина 9 днів лежала без допомоги: у прокуратурі розповіли нові деталі загибелі 7-річного хлопчика в Черкасах

Зараз слідство з' ясовує, яким чином було отримано ушкодження та як мали вчинити дорослі, які доглядали за хлопчиком.

У прокуратурі Черкаської області провели брифінг щодо розслідування загибелі 7-річного хлопчика, який 2 тижні перебував у комі. За словами прокурорів, дитина була без допомоги медиків приблизно 9 днів, про що свідчать сліди пролежнів.

Про це повідомив прокурор обласної прокуратури Олександр Воронін.

"Слідчими було проведено огляд житлових умов дитини, допитані сусіди, вчителі і жодної інформації про те, що дитина виховувалася в складних умовах ми не отримали. Проте наразі у нас виникає багато питань до самих батьків хлопчика. Тому ми повторно відпрацьовуємо всі ці питання, - сказав Олександр Воронін.

Він додав, що дитина перебувала без медичної допомоги, за висновками експертів, близько 9 днів, хоча раніше йшлося про п'ять.

"Враховуючи ряд обставин, які стали нам відомі на днях, ми вивчаємо й причетність самих батьків. Встановлюємо додатково коло зв'язків дитини, ряд родичів дитини допитуємо, які дають неоднозначні покази. Також досліджуємо питання, що дитина була з ушкодженнями без допомоги лікарів не п'ять днів, а до дев'яти днів. Спілкуємося з лікарями, які кажуть, що якби була надана медична допомога своєчасно, то таких наслідків могло б і не настати. Ми чекаємо на висновки експертиз, щоб можна було сказати щось точніше", - сказав Олександр Воронін.

Зараз слідство з' ясовує, яким чином було отримано ушкодження та як мали вчинити дорослі, які доглядали за хлопчиком, а також правоохоронці вивчають умови проживання дитини, опитують вчителів школи, де навчався Андрійко.

"Призначено 11 експертиз, з них дві судово-медичні експертизи, одна для встановлення тілесних ушкоджень, тривалості утворень та їхніх видів, а інша - за наслідками причини смерті. Провели два огляди, один обшук, у ході якого вилучили певні речові докази. На подвір'ї справді був безлад, і шифер, і металеві предмети, й підпорки різні", - сказав начальник слідчого управління ГУНП у Черкаській області Євген Рогачов.

Правоохоронці опитали близько 30 людей. Серед них батьки хлопчика, сусіди, родичі, медпрацівники, голови квартальних комітетів. Слідчі двічі опитали матір дитини. Бабуся хлопчика відмовляється від давання будь-яких показів. Через це у прокуратурі надали запис розмови нерідної бабусі 7-річного Андрійка - Вікторії Лясової та фельдшера бригади швидкої допомоги.

Нагадаємо, що Черкасах поліція розслідує причини травмувань і загибелі 7-річного хлопчика, якого у стані коми доправили до лікарні із двору його бабусі та дідуся. За інформацією начальника поліції Черкас Володимира Матющенко, явних слідів собачих укусів на тілі дитини не було.

Новини України: у Черкасах помер 7-річний хлопчик, який два тижні був у комі

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