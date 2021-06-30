"Дитина лежить, водія б'ють, мама кричить": під Полтавою на зебрі авто збило 4-річну дитину

Дівчинку з травмими забрали до лікарні.

У Полтавській області у селі Арбузівка сталася ДТП. Водій авто на "зебрі" збив дитину.

Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Полтавської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 30 червня, близько 11 години на автодорозі Київ-Харків.

"Попередньо встановлено, що 65-річний водій автомобіля "Сітроен" скоїв наїзд на 4-річну дівчинку. У наслідок ДТП дитина отримала травми та доставлена до лікарні. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України", - зазначили у поліції.

Як повідомляє "Колу", очевидець події, який в цей час їхав автобусом, автобус на "зебрі" зупинився і пропускав пішоходів.

"Наш автобус зупинився перед пішохідним переходом та пропускав бабусю з маленькою дівчинкою. Праворуч автобус обганяло авто, яке не зупинилося. Оскільки дитина йшла попереду бабусі, то основний удар припав на неї, вона потрапила на бампер та відлетіла метрів на 30 вперед, жінку ж – лише зачепило. Водій автомобіля одразу зупинився, вибіг з машини та підбіг до жінки, яка в цей час отямилася і сама підвелася. Потім він підбіг до дитини, нахилився над нею, схопився за голову і сів поруч", - розповідає свідок.

Ще одна очевидиця, Юлія, яка живе понад трасою, розповіла, що вийшла з двору, коли почула удар.

" ... Дитина лежить, водія б'ють, мама кричить. Дівчинка йшла з магазину з бабусею, їх пропускав автобус, коли майже перейшли, з-за автобуса вилетів цей автомобіль, гальмівний шлях за нашим спостереженням близько 30 метрів. Говорять, що дівчинка вирвала руку і побігла вперед. Мама прибігла потім ...картина жахлива, всі думали, що дівчинка загинула, але коли приїхала швидка,то її помістили до карети, реанімували і повезли", - розповідає Юлія.

За словами місцевої жительки, цей пішохідний перехід - їхній біль, бо тут постійно збивають людей.

Нагадаємо, що у Харкові хлопчик раптово вискочив на дорогу і його збив легковик. Водій їхав на невеликій швидкості і різко загальмував.

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