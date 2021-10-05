Дитина мала колоті та різані рани: у Польщі під час сімейної сварки загинув 7-річний хлопчик з України

Дитина мала колоті та різані рани: у Польщі під час сімейної сварки загинув 7-річний хлопчик з України

Поранення отримали і двоє дорослих.

На півдні Польщі, у місті Тарнув, під час сімейної сварки семирічний хлопчик (громадянин України) отримав смертельне поранення.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на речника поліції Тарнова Павел Клімек.

"У сімейній сварці брали участь 27-річний чоловік та 28-річна жінка – громадяни України. З ними у квартирі, яку вони винаймали, була семирічна дитина. Усі отримали ножові поранення, в результаті дитина померла", - повідомив Клімек.

Після нещасного випадку дитину шпиталізували до медзакладу з колотими та різаними пораненнями. Утім, вони виявилися несумісними з життям. Чоловік і жінка також опинилися у лікарні з ножовими пораненнями.

Поліцейські чекають на дозвіл медиків, аби допитати їх. Наразі не відомо, чи перебувають чоловік і жінка у законному шлюбі. Утім, каже Клімек, все вказує на це, бо у них однакові прізвища. Крім того, поліція уточнює, чи загиблий хлопчик - це їхній син.

Сварка почалася у середині квартири, повідомив правоохоронець. Утім, чоловіка з пораненнями знайшли біля будинку. Жінка втекла до сусідів. Прокуратура розпочала слідство у справі.

Інциднт стався в орендованій квартирі, в якій українці мешкали кілька місяців. У Польщі вони мешкають кілька років.

Як повідомлялося, у Польщі 1 жовтня трагічно загинув 23-річний українець. Хлопець малював розмітку на швидкісній дорозі S17 між Любліном і Варшавою, де його збила вантажівка. Хлопець помер на місці трагедії. У ДТП постраждав також і другий працівник. Водій вантажівки не постраждав, його затримала поліція. Новини світу: у Польщі авто з українцями розірвало навпіл – троє людей загинуло

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання