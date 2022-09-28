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Дитина не витримала і заявила в поліцію: на Закарпатті затримали батька за зґвалтування доньок

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Дитина не витримала і заявила в поліцію: на Закарпатті затримали батька за зґвалтування доньок

Фото: pixabay.com

Поліцейські затримали жителя Закарпаття, якого підозрюють у систематичному ґвалтуванні рідних доньок віком 12 та 15 років.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання, а двох потерпілих дітей відправили у безпечне для них місце.

Про це повідомили у поліції Закарпаття.

"Вчора, 27 вересня, у одному з районів Закарпатської області до поліції звернулася малолітня дівчинка. 12-річна дитина повідомила поліцейським, що її батько систематично, проти її волі, вступає з нею у статеві зносини", - йдеться у повідомленні.

Малолітню дівчинку передали ювенальним поліцейським, які подбали про неї. Водночас інші поліцейські розшукали чоловіка, на якого вказувала дитина. З’ясувалося, що впродовж останніх років він самостійно виховує двох дітей – 12 та 15-річних дівчаток.

"Правоохоронці провели всі необхідні першочергові слідчі дії, за результатами яких отримали докази, що підтверджують слова малолітньої заявниці. Наразі встановлено, що зловмисник причетний до зґвалтування обох своїх дочок", - розповіли в поліції.

Правоохоронці одразу ж затримали підозрюваного і помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Його дії слідчі кваліфікували за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції цієї статті чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
215
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