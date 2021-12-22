Дитина плакала на вулиці, а мати пиячила: у Херсонській області з родини вилучили хлопчика

Дитина плакала на вулиці, а мати пиячила: у Херсонській області з родини вилучили хлопчика

Вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав.

У Херсонській області, в одному з сіл Ювілейної територіальної громади, ювенальні поліцейські та служба у справах дітей через злісний батьківський недогляд вилучили з родини 9-річного хлопчика.

Про це повідомили у поліції регіону.

На матір дитини неодноразово складалися адміністративні протоколи, а також давали шанси на виправлення ситуації, але вона продовжувала вести антисоціальний спосіб життя, неодноразово залишала сина самого.

Напередодні ввечері підлітки помітили хлопчика на вулиці, він плакав і нічого не пояснював. Тож діти відвели неповнолітнього до медзакладу, звідти повідомили до поліції. Ювенальний поліцейський розшукав матір дитини вдома у її знайомих, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Ювенальні поліцейські та служба у справах дітей обстежили умови проживання дитини. Було прийнято рішення про негайне вилучення хлопчика з сім’ї.

Наразі він перебуває у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав.

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Нагадаємо, у Житомирі мати вночі перебувала у місцевому розважальному закладі та загубила свого малолітнього сина. За недогляд жінку оштрафували на 850 гривень.

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