Дитина плакала на вулиці, а мати пиячила: у Херсонській області з родини вилучили хлопчика

Вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав.
У Херсонській області, в одному з сіл Ювілейної територіальної громади, ювенальні поліцейські та служба у справах дітей через злісний батьківський недогляд вилучили з родини 9-річного хлопчика.
Про це повідомили у поліції регіону.
На матір дитини неодноразово складалися адміністративні протоколи, а також давали шанси на виправлення ситуації, але вона продовжувала вести антисоціальний спосіб життя, неодноразово залишала сина самого.
Напередодні ввечері підлітки помітили хлопчика на вулиці, він плакав і нічого не пояснював. Тож діти відвели неповнолітнього до медзакладу, звідти повідомили до поліції. Ювенальний поліцейський розшукав матір дитини вдома у її знайомих, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.
Ювенальні поліцейські та служба у справах дітей обстежили умови проживання дитини. Було прийнято рішення про негайне вилучення хлопчика з сім’ї.
Наразі він перебуває у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав.
Нагадаємо, у Житомирі мати вночі перебувала у місцевому розважальному закладі та загубила свого малолітнього сина. За недогляд жінку оштрафували на 850 гривень.