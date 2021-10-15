Дитина померла дорогою до лікарні: на Прикарпатті 17-річний хлопець на смерть збив 6-річну дівчинку

Дитина померла дорогою до лікарні: на Прикарпатті 17-річний хлопець на смерть збив 6-річну дівчинку

Водія, який втік з місця ДТП затримали правоохоронці.

В Івано-Франківської області затримали 17-річного хлопця, який на смерть збив 6-річну дівчинку та втік з місця ДТП.

Про це повідомили в Департаменті карного розшуку.

Дитину, яка разом із мамою переходила дорогу на пішохідному переході, збив 17-річний житель одного із сіл Калуського району. Дівчинка померла дорогою до лікарні. Водій втік з місця аварії.

"За результатами проведення цілої низки оперативно-розшукових заходів та слідчих дій транспортний засіб, на якому скоєно дорожньо-транспортну пригоду встановлено та вилучено. Також з’ясовано хто саме перебував за кермом тієї страшної миті — 17-річний мешканець одного із сіл Калуського району", - повідомили в поліції.

Водія затримали. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у м. Калуш Івано-Франківської області 14 жовтня о 19:40 мотоцикліст на швидкості влетів у матір та дитину, які переходили дорогу на пішохідному переході.

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