Дитина померла дорогою до лікарні: на Прикарпатті 17-річний хлопець на смерть збив 6-річну дівчинку

Водія, який втік з місця ДТП затримали правоохоронці.
В Івано-Франківської області затримали 17-річного хлопця, який на смерть збив 6-річну дівчинку та втік з місця ДТП.
Про це повідомили в Департаменті карного розшуку.
Дитину, яка разом із мамою переходила дорогу на пішохідному переході, збив 17-річний житель одного із сіл Калуського району. Дівчинка померла дорогою до лікарні. Водій втік з місця аварії.
"За результатами проведення цілої низки оперативно-розшукових заходів та слідчих дій транспортний засіб, на якому скоєно дорожньо-транспортну пригоду встановлено та вилучено. Також з’ясовано хто саме перебував за кермом тієї страшної миті — 17-річний мешканець одного із сіл Калуського району", - повідомили в поліції.
Водія затримали. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у м. Калуш Івано-Франківської області 14 жовтня о 19:40 мотоцикліст на швидкості влетів у матір та дитину, які переходили дорогу на пішохідному переході.