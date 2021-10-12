Дитина померла на місці: у Житомирській області п'яний водій збив на смерть 14-річного підлітка і втік

Дитина померла на місці: у Житомирській області п'яний водій збив на смерть 14-річного підлітка і втік

У кермувальника виявили 2,5 проміле алкоголю в крові.

У понеділок, 11 жовтня, поблизу с. Веприна Вишевицької громади, що на Житомирщині, 41-річний водій легковика збив на смерть підлітка та втік з місця ДТП. Від отриманих травм 14-річний хлопець загинув на місці.

Як розповіли у поліції Житомирської області, повідомлення про аварію вони отримали близько 20:10.

"На момент прибуття слідчо-оперативної групи на місці події знаходився 14-річний хлопець, місцевий житель, який розповів поліцейським, що разом з другом-однокласником йшли до сусіднього села, коли на товариша наїхав автомобіль. Його водій, не зупиняючись, поїхав геть", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм 14-річний хлопець, житель Вишевицької сільської територіальної громади, загинув на місці.

Правоохоронці розгорнули на територіях Житомирського та Коростенського районів спеціальні оперативні заходи, аби відшукати водія, який збив дитину.

Уже через годину патрульні виявили розшукуваний автомобіль у с. Веприні, а також встановили особу 41-річного водія. Під час затримання він був у стані алкогольного сп’яніння, у нього виявили 2,5 проміле.

Наразі поліцейські внесли зібрані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі матеріали направлені до Територіального управління Державного бюро розслідувань в Хмельницькій області, оскільки водій є працівником місцевого лісового господарства.

Нагадаємо, у Львові водій мікроавтобуса збив на смерть пішохода.

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