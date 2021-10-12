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Дитина померла на місці: у Житомирській області п'яний водій збив на смерть 14-річного підлітка і втік

Дитина померла на місці: у Житомирській області п'яний водій збив на смерть 14-річного підлітка і втік

Головне управління Національної поліції в Житомирській області

У кермувальника виявили 2,5 проміле алкоголю в крові.

У понеділок, 11 жовтня, поблизу с. Веприна Вишевицької громади, що на Житомирщині, 41-річний водій легковика збив на смерть підлітка та втік з місця ДТП. Від отриманих травм 14-річний хлопець загинув на місці.

Як розповіли у поліції Житомирської області, повідомлення про аварію вони отримали близько 20:10.

"На момент прибуття слідчо-оперативної групи на місці події знаходився 14-річний  хлопець, місцевий житель, який розповів поліцейським, що разом з другом-однокласником йшли до сусіднього села, коли на товариша наїхав автомобіль. Його водій, не зупиняючись, поїхав геть", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм 14-річний хлопець, житель Вишевицької сільської територіальної громади, загинув на місці. 

Правоохоронці розгорнули на територіях Житомирського та Коростенського районів спеціальні оперативні заходи, аби відшукати водія, який збив дитину.

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Уже через годину патрульні виявили розшукуваний автомобіль у с. Веприні, а також встановили особу 41-річного водія. Під час затримання він був у стані алкогольного сп’яніння, у нього виявили 2,5 проміле. 

Наразі поліцейські внесли зібрані відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Усі матеріали направлені до Територіального управління Державного бюро розслідувань в Хмельницькій області, оскільки водій є працівником місцевого лісового господарства.

Нагадаємо, у Львові водій мікроавтобуса збив на смерть пішохода.

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