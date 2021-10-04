Дитина про все розповіла бабусі: в Одесі вітчим ґвалтував 7-річну названу доньку

Дитина про все розповіла бабусі: в Одесі вітчим ґвалтував 7-річну названу доньку

Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

В Одесі затримали 36-річного чоловіка, який ґвалтував названу доньку, поки її мати була на роботі.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, чоловік мав статеві стосунки із 7-річною падчеркою в час, коли її мати була на роботі. Про насильство дитина розповіла своїй бабусі, яка звернулась до поліції.

Поліція Одеської області

Правоохоронці затримали чоловіка та провели необхідні експертизи, які доводять причетність чоловіка до зґвалтування дитини.

Йому вже оголосили підозру за ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Києвом 48-річний чоловік зґвалтував неповнолітню.

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