Дитина розповіла матері, а та не відреагувала: у Херсонській області іноземець зґвалтував 12-річну доньку співмешканки

Дитина розповіла матері, а та не відреагувала: у Херсонській області іноземець зґвалтував 12-річну доньку співмешканки

Дівчинка розповіла про насильство старшій сестрі, і вона повідомила до поліції.

У Херсонській області судитимуть чоловіка, який зґвалтував малолітню дочку співмешканки і знімав свої дії на камеру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Херсонської області.

Олешківська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного громадянина іншої держави. Його звинувачують у зґвалтуванні малолітньої дитини та зніманнях її у порнографічному відео ( ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301-1 КК України).

Слідством встановлено, що у жовтні 2021 року обвинувачений застав вдома саму 12-річну доньку співмешканки. Він зґвалтував її і зняв на відео. Подробиці насильства дитина розповіла рідній старшій сестрі, яка одразу звернулася до правоохоронців.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

За вчинене йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, злочин стався в одному із сіл Білозерщини. Після зґвалтування дівчинка про все розповіла 38-річній матері, а оскільки та ніяк не відреагувала, дитина зателефонувала старшій сестрі.

Нагадаємо, що Харкові 33-річний місцевий житель отримав 9 років позбавлення волі за зґвалтування дівчини.

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