Дитина теж померла: нові подробиці падіння матері з донькою з вікна 16-го поверху

У Київському районі Одеси мати з дитиною випали з 16-го поверху багатоповерхівки. Жінка загинула на місці, а дитина померла у лікарні.

Про нові деталі повідомили у поліції Одеської області.

"Від отриманих травм 37-річна жінка загинула на місці, її 9-річна донька померла у лікарні", - йдеться у повідомленні відомства.

Тіла жінки та дитини будуть скеровані на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) та за ч.1 ст.115 цього ж кодексу - умисне вбивство з приміткою "самогубство". Всі обставини встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що в Одесі з вікна випали мама і її дитина. Тоді не повідомлялося про їхній вік, а також подробиць. Поліція коротко зазначила, що жінка померла на місці від отриманих травм. Причини події наразі невідомі.

Читайте також: