Дитина в реанімації під ШВЛ: в Кривому Розі рятують поранену під час ракетної атаки 7-річну дівчинку

Поранена дитина та її мама перебувають у медзакладах.

У Дніпропетровській області рятують життя 7-річній Аріні, яка отримала тяжкі поранення грудної клітки, коли ракета вдарила у триповерховий житловий будинок в Кривому Розі. Внаслідок обстрілу тоді постраждали 13 людей, серед них є і мама дівчинки.

Як пише "Первый городской", дитина перебуває у важкому стані, а мама дівчинки також проходить лікування в медичному закладі Дніпра.

За даними місцевого видання, дитину госпіталізували до криворізької лікарні у тяжкому стані з мінно-вибуховою травмою, множинними осколковими ранами обличчя та грудної клітки, а також переломами ребер. Крім того, у неї поранення правої половини грудної клітки.

За інформацією видання "Рудана", дівчинка зараз в реанімації, на апараті ШВЛ.

16 грудня Аріну доправив до лікарні небайдужий криворіжець, який проїжджав повз будинок у момент вибуху. Перехожі стали тоді ланцюгом і передавали одне одному постраждалих людей. Аріна була в піжамі, на грудях виднілися сліди крові.

"Всю дорогу тримав її клубочком. Дивлюся, в неї грудна клітина вся в крові. Вона то втрачає свідомість, то приходить до тями. Обличчя і вона вся в крові. Там жах був. Говорив з нею, щоб не втрачала свідомість. Світлофори не працювали, такий хаос був… Вона почала хрипіти, був якийсь шум у грудях. Тоді я зрозумів, що вражені легені", - розповів рятівник дівчинки, Сергій.

Мама дівчинки також отримали травми та лікується у медизакладі Дніпра.

Родина Маленкових залишилась без житла й просить небайдужих допомогти врятувати дитину.

Реквізити карток для допомоги (банк ПУМБ):

Марина Маленкова (мама дівчинки) - 5355 2800 0148 4193

Віталій Маленков (тато) – 4041 7026 0013 4518.

Удар по будинку в Кривому Розі

У п'ятницю, 16 грудня, окупанти завдала ракетного удару по Кривому Розі. Одна з ракет влучила в багатоповерховий будинок. У результаті загинуло чотири людини, ще понад десять було поранено. Найважча з них - 7-річна Аріна.

У вівторок, 20 грудня, поховали родину, яка загинула від російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці: Олександра та Людмилу Корнійчуків і їхнього 1,5-річного сина Тимофія.

Читайте також: