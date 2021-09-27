Дитина в реанімації: у Житомирській області вантажівка збила 9-річну дівчинку на пішоході (фото)

Водій наїхав на дівчинку, коли та перетинала дорогу по пішоходному переході.
У неділю, 26 вересня, на автошляху Київ-Чоп поблизу села Дідовичі Житомирської області вантажівка збила 9-річну дівчинку. Дитину госпіталізували до реанімації.
Як розповіли у пресслужбі поліції області, повідомлення про ДТП вони отримали близько 16:35.
На місці події правоохоронці попередньо з’ясували, що 21-річний водій вантажівки DAF, житель м. Краматорська, збив 9-річну дівчинку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході.
Дитина отримала травми та була госпіталізована до реанімаційного відділення Новоград-Волинського міськрайонного ТМО.
Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Триває встановлення усіх обставин.
Нагадаємо, у Дніпрі легковик зіткнувся зі сміттєвозом: загинула дівчина, ще троє пасажирів опинилися в лікарні.