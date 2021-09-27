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Дитина в реанімації: у Житомирській області вантажівка збила 9-річну дівчинку на пішоході (фото)

Дитина в реанімації: у Житомирській області вантажівка збила 9-річну дівчинку на пішоході (фото)

Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Водій наїхав на дівчинку, коли та перетинала дорогу по пішоходному переході.

У неділю, 26 вересня, на автошляху Київ-Чоп поблизу села Дідовичі Житомирської області вантажівка збила 9-річну дівчинку. Дитину госпіталізували до реанімації.

Як розповіли у пресслужбі поліції області, повідомлення про ДТП вони отримали близько 16:35.  

На місці події правоохоронці попередньо з’ясували, що 21-річний водій вантажівки DAF, житель м. Краматорська, збив 9-річну дівчинку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході.

© Головне управління Національної поліції в Житомирській області
Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Дитина отримала травми та була госпіталізована до реанімаційного відділення Новоград-Волинського міськрайонного ТМО.

© Головне управління Національної поліції в Житомирській області
Головне управління Національної поліції в Житомирській області

Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Триває встановлення усіх обставин.

Нагадаємо, у Дніпрі легковик зіткнувся зі сміттєвозом: загинула дівчина, ще троє пасажирів опинилися в лікарні.

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